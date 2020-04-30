Песков назвал сообщение о возможности раздачи денег россиянам из-за коронавируса «неверной трактовкой» своих слов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверной трактовкой его слов сообщения СМИ о возможном оказании россиянам прямой материальной помощи на фоне осложнения экономической ситуации из-за коронавируса, пишет «Интерфакс».

В ходе общения с журналистами Пескова спросили про его интервью каналу RTVi, где он не исключил возможности раздачи денег россиянам в связи с кризисом из-за коронавируса.

«Этого не было. Это ошибочная подача информации», — заявил Песков.

Ранее возможность «раздачи денег» исключила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина — по её словам, активные прямые вливания в экономику из средств Центробанка (так называемые «вертолётные деньги») не актуальны для России.

В середине апреля группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех россиян на период пандемии коронавируса. Они предлагали предоставить пособия в размере 25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч на ребёнка всем гражданам РФ за счёт средств Фонда национального благосостояния. Кроме того, с требованием выплатить всем гражданам по 20 тысяч рублей выступал оппозиционер Алексей Навальный.