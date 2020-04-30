В Кремле допустили возможность прямых выплат россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVi заявил, что россиянам могут выплатить единоразовую материальную помощь.

«Потенциала России достаточно, чтобы выполнить соцобязательства и "амортизировать" любые негативные последствия мировых экономических кризисов. Однако глубина кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли поддаётся точному анализу», — подчеркнул Песков.

По его словам, в первую очередь данные меры необходимы, чтобы поддержать экономическую жизнь страны. Согласно его прогнозу, чтобы выйти на докризисные темпы роста, российской экономике потребуется некоторое время.

За последнее время озвучивались разные суммы возможной государственной поддержки. Так, депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга предложили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей в период пандемии коронавируса. А депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина заявила, что выплаты должны быть по 50 тысяч рублей. Кроме того, с требованием выплатить всем гражданам по 20 тысяч рублей выступал оппозиционер Алексей Навальный. По мнению экономиста Сергея Жаворонкова, в случае принятия решения деньги могут выделить из фонда национального благосостояния.