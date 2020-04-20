Навальный запустил петицию с требованием помочь россиянам во время эпидемии

Оппозиционер Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России» с требованием прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса.

По словам Навального, если в нынешних условиях разделить все средства резервного фонда на всех граждан России, каждому может достаться больше 120 тысяч рублей. Навальный предлагает для поддержания уровня жизни россиян «немедленно» потребовать от правительства выполнения пяти простых шагов.

«Это надо начать делать немедленно. Консолидировать всех вокруг пяти простых требований. Прямо сейчас выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Если карантин продлится, то ещё по 10 тысяч каждому в мае и июне. Полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии. Направить 2 триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу. Отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год. Требования реалистичны. Для их выполнения в стране достаточно денег. Они поддержаны ведущими экономистами. Они опираются на мировой опыт», — заявил Навальный.

Оппозиционер призывает ставить подписи под петициями на портале «Российская общественная инициатива» (пока требования Навального не прошли модерацию на сайте), «ВКонтакте» и на сайте change.org.

Правительство разработало два пакета антикризисных мер, которые предусматривают в том числе выделение 100 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, ещё 300 миллиардов рублей предполагается потратить на социальную поддержку.