Глава Центробанка выступила против массовых выплат россиянам на фоне пандемии

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «прямая адресная поддержка» россиян, понесших финансовые потери из-за пандемии коронавируса, нужна, а вот раздавать «вертолётные деньги» необходимости нет, пишет Znak.com.

«Конечно, в таких сложных условиях адресная прямая поддержка — это одна из мер. И наше правительство их принимает, увеличивая пособия по безработице, выдавая гранты компаниям для выплат заработных плат, чтобы поддержать доходы граждан. Но это всё находится в компетенции правительства. Что касается Центробанка, иногда обсуждают и путают прямые выплаты с "вертолётными деньгами". Как раз прямые выплаты возможны и нужны, но вот "вертолётные деньги" как способ проведения кредитно-денежной политики и нестандартный способ, когда исчерпаны стандартные способы, эта тема обсуждается. Но для нас этот метод как инструмент кредитно-денежной политики он, конечно, совершенно неактуален. "Вертолётные деньги" — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях», — подчеркнула Набиуллина.

Напомним, президент Владимир Путин, выступая перед кабмином, заявил, что из бюджета РФ будет выделено порядка 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости региональных бюджетов в период пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Также, по словам Путина, в дополнение к ранее объявленным мерам поддержки малого и среднего бизнеса предлагается оказывать компаниям прямую безвозмездную помощь со стороны государства: если предприятие не сокращает штат работников (или сохраняет не менее 90% штата), то оно может рассчитывать на государственные деньги для выплаты заработных плат из расчёта чуть более 12 тысяч рублей на одного работника в месяц.

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