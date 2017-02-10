Песков: Кремль ждёт появления новых харизматичных политиков

В появлении в России новых харизматичных политиков федерального уровня заинтересованы все, в том числе нынешние власти. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости. Он также отметил, что оппозиционные думские партии самостоятельно принимают решение о том, кто будет от них участвовать в выборах, и Кремль в это не вмешивается.

«Это не прерогатива Кремля – определять этих кандидатов», – отметил Песков, комментируя публикацию в СМИ, что думские оппозиционные партии определились с кандидатами после консультаций с Кремлём.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле не намереваются «уговаривать лидеров думских партий Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова» не выставлять свои кандидатуры в пользу других кандидатов ради повышения явки. По данным издания, инициированное властью новое лицо на выборах может появиться «только при условии изменения общественных настроений».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости