Первый канал может попасть под процедуру банкротства из-за многомиллиардных долгов

Первый канал с 2014 года непрерывно увеличивает задолженность перед подрядчиками и рискует остаться без вещания, пишет «Медуза».

По словам источников, гендиректор канала Константин Эрнст является «очень плохим бизнесменом». Также подчёркивается, что компания слишком поздно начала вкладываться в интернет-направление. Основными конкурентами Первого являются развлекательные каналы, где нет новостей. При этом новости остаются одним из самых дорогих с точки зрения производства продуктов. Кроме того, в 2019 году затраты на рекламу канала впервые обогнали бюджеты телерекламы.

В 2018 году долг канала превысил 20 млрд рублей, что составляет почти две трети его годовой выручки. Телецентр «Останкино» из-за неуплаты начал сокращать сотрудников и может даже остановить вещание.

«На Первом канале финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить», — заявил экс-руководитель одной из дирекций канала.

По данным источника «Медузы», Первый канал находится в подвешенном состоянии. В скором времени должен решиться вопрос, нужен ли России второй общенациональный канал с большим объёмом информационного и общественно-политического вещания — обсуждаются варианты объединения Первого канала и ВГТРК, национализация канала и даже процедура банкротства. Сейчас телеканал принадлежит Росимуществу, «Национальной Медиа Группе» приближённого к президенту РФ Владимиру Путину Юрия Ковальчука и государственному банку ВТБ.