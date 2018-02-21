Первоклассников с фиктивной пропиской не будут зачислять в школы

В Екатеринбурге детей, чьи родители подали в школы поддельные документы, не будут зачислять в первые классы. Это пока касается лишь тех родителей, в отношении которых завели уголовные дела, сообщил на комиссии по образованию в Екатеринбургской гордуме представитель прокуратуры.

«Дети, чьи родители предоставили поддельные документы и на них завели уголовное дело, не будут зачисляться в школы, это наша принципиальная позиция», — цитирует Е1 сотрудника ведомства.

Без образования дети при этом не останутся, их родители смогут снова подать заявление на зачисление в первые классы.

Полиция возбудила уже четыре уголовных дела в отношении екатеринбургских родителей, которые использовали поддельные прописки ради зачисления своих детей в первые классы нужных им школ. Три фиктивные прописки нашли в Железнодорожном районе, ещё восемь прописок на одну квартиру — в Чкаловском. Санкция статьи 327 УК РФ («Подделка официального документа») предполагает реальное наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

«Точные данные по количеству временных и постоянных прописок подсчитают к концу марта. Сейчас в Екатеринбурге подали около 16 тысяч заявлений в первый класс. В некоторых ”горячих” школах, где первоклашкам не хватило мест, будут создаваться новые места. Такое решение уже приняли по 23-й школе в Академическом», — рассказала начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Напомним, старт приёмной кампании в школы Екатеринбурга и Нижнего Тагила в этом году сопровождался сбоем сайта госуслуг. А после 1 февраля в прокуратуру начали поступать десятки жалоб от тех родителей, которым не удалось записать ребёнка по месту постоянной прописки. Ранее журналист АН «Между строк» пообщался с чиновниками, директорами учебных заведений, родителями и узнал, на что идут тагильчане ради того, чтобы их ребёнок учился в той школе, которая им больше нравится.