В Нижнем Тагиле родители обрушили сайт госуслуг во время записи детей в 1 класс

В Нижнем Тагиле родители вновь обрушили сайт госуслуг, где в ночь на 1 февраля стартовала электронная запись детей в первые классы. На портале появилось сообщение о проведении технологических работ и кратковременном ограничении доступа. В полную силу сайт заработал лишь спустя час, рассказали АН «Между строк» родители будущих первоклассников.

«Подать заявление ночью через сайт госуслуг получилось, но только через 2 часа после начала работы приёма заявок. В 23:45 попробовала всё заполнить, черновик сохранился от 31 января. Я испугалась, что такая заявка не пройдёт, обновила страницу, а в 00:00 сайт завис! Развисло всё только к двум часам ночи. Тогда я там и зарегистрировалась», — поделилась с агентством мама будущего первоклассника Юлия.

В социальных сетях родители жалуются на то, что технические сбои на сайте госуслуг возникали в течение всей ночи. На экраны выводились сообщения о внутренней ошибке сервера. В управлении образования администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что сайт госуслуг не работал лишь полчаса.

«Мы дежурили ночью на горячей линии, работали со службой технической поддержки сайта. Не работал сайт 25-30 минут. Но помимо сайта госуслуг, у нас ещё работал ведомственный портал образования, поэтому мы тех, кто обращался на горячую линию, адресовали воспользоваться его услугами, он работал без сбоев. В целом начало приёма заявлений прошло удовлетворительно, особых недоразумений и ЧП не было. К нам жалоб по организации работы не поступало. Обращения на горячую линию носили уточняющий характер: как правильно списать номер свидетельства о рождении ребёнка, где нужно писать латинскими буквами», — рассказал начальник управления образования Игорь Юрлов.

К восьми часам утра, по данным Юрлова, поступило 930 заявлений от родителей будущих первоклассников, к двум часам дня — 1400 из 4300 возможных.

В Екатеринбурге родители, у которых не выдержали нервы, ночью отправились занимать очередь в школы, чтобы первыми лично подать в учреждения документы для записи детей в первые классы.

«Ночью стартовал приём в первые классы. Решил посмотреть, есть ли дежурства у школ, — написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. — Достаточно бойко в очередники записывали у школы № 69 на Сакко и Ванцетти. Переговорил с инициатором. Оказывается, активисты заранее договорились с директором, что возьмут на себя учёт желающих. Добрался до 104-й. И смех и грех. Только подошёл к авто, как мне протянули список. Без лишних слов. Посмотрел, что в бумаге — 34 человека. С большой долей вероятности предположу, что утро в перечисленных и многих других школах начнётся с конфликтов, толкучки, нервов. Практически год назад я предлагал поправить ФЗ “Об образовании”, чтобы приоритетно принимать в первоклашки тех, кто постоянно проживает возле школ. Сегодня в очередной раз убедился, что Минобр ошибочно отклонил инициативу. Она имеет право на жизнь. Сайт “Госуслуг” ожидаемо “лёг”. Какой позор».

В Нижнем Тагиле очередей возле элитных школ не было, утверждает Игорь Юрлов.

«Никто костры нигде не жёг в ожидании открытия школ. Я лично был в 18-й гимназии, сотрудники обходили здания, смотрели — никто очереди умышленно не создавал, скандалы не устраивал. Некоторые люди в семь утра приходили, мы запускали их в здание, чай, воду предлагали», — отмечает чиновник.

Напомним, в Нижнем Тагиле в этом году в первые классы зачислят 4300 детей, будет создано 170 новых классов. Ожидается, что наибольший ажиотаж традиционно возникнет вокруг так называемых элитных образовательных учреждений: школы № 32, лицея № 39, гимназии № 18, а также политехнической гимназии. Ранее журналист АН «Между строк» пообщался с чиновниками, директорами учебных заведений, родителями и узнал, на что идут тагильчане ради того, чтобы их ребёнок учился в той школе, которая им больше нравится.