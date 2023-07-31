Первая неделя августа в Нижнем Тагиле будет жаркой, ближе к выходным синоптики обещают переменную облачность и дожди, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 31 июля, солнечно, без осадков, днём столбики термометров покажут до +27°C, ночью — +14°C. Во вторник, 1 августа, сохранится тёплая погода, днём ожидается до +24°C, ночью — до +14°C, осадки маловероятны.

В среду, 2 августа, небо закроют тучи, возможен дождь, днём +24°C, ночью до +14°C. В четверг, 3 августа, сохранится пасмурная погода, однако осадков не ожидается, температура воздуха днём поднимется до +26°C, ночью — +14°C. В пятницу, 4 августа, выглянет солнце, столбик термометров приблизится к отметке +26°C, ночью будет до +15°C, возможен дождь.

В субботу, 5 августа, сохранится пасмурная погода с высокой вероятностью осадков, температура воздуха днём +25°C, ночью около +16°C. В воскресенье, 6 августа, небо снова закроют тучи, ожидается дождь, столбики термометров покажут днём +26°C, ночью — до +16°C.