Пермский хостел, в котором прорвало трубу, обслуживал пациентов краевого онкодиспансера

Постояльцами хостела «Карамель», где из-за прорыва трубы в ночь на 20 января погибли пять человек, были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера. Медучреждение находится через дорогу от мини-отеля. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

«Этот отель обслуживал пациентов онкологического центра, для меня это очень важно, болезненно. Я думаю, что есть действительно масса людей, которые приезжают с онкобольными, и им надо где-то размещаться», — рассказал он.

Как сообщается на сайте губернатора и правительства края, семьям погибших выплатят компенсации в размере 500 тысяч рублей, пострадавшие получат от 200 до 300 тысяч.

Напомним, из-за прорыва трубы номера отеля были затоплены кипятком, погибли пять человек, ещё шестеро пострадали, трое из них находятся в больнице с ожогами. СКР возбудил уголовное дело, переданное для расследования в центральный аппарат ведомства.