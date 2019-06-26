Перекрёсток Пархоменко — Жуковского закроют для автомобилистов до 8 июля

В Нижнем Тагиле закроют для автомобильного движения перекрёсток улиц Пархоменко и Жуковского. Транспортные средства не смогут проехать там с 27 июня по 8 июля. Об этом говорится в постановлении администрации, опубликованном на официальном сайте города. МУП «Тагилэнерго» поручено установить необходимые дорожные знаки.

В этом году с Жуковского, так же как с улиц Челюскинцев и Кулибина, исчезнет брусчатка. Улицу отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На ней сделают выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона и ещё два слоя по новой технологии. После ремонта улица будет дублировать Победы и Космонавтов.

В Нижнем Тагиле уже закончился ремонт первых трёх улиц, сделанных в рамках нацпроекта. «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» завершили все работы на Хвойной, Челюскинцев и Товарном дворе. Примут дороги после проверки всех документов. Данные о сделанных тагильскими компаниями улицах должны занести в разработанный Росавтодором программный комплекс «Эталон», который используется при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». При помощи него все участники могут в режиме онлайн получать любую информацию, касающуюся нацпроекта, а Росавтодор — осуществлять оперативное руководство и быстро анализировать поступающие отчёты.

В 2019 году впервые в истории Нижнего Тагила, напомним, отремонтируют сразу 21 улицу. Работы будут проводиться МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» во всех районах Нижнего Тагила, потратят на них более полумиллиарда рублей.