Пенсионерка из Нижнего Тагила поверила рекламе в социальных сетях и перевела псевдотрейдерам более 1,6 млн рублей 

В Нижнем Тагиле 71-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, поверив рекламе в соцсетях, на которую наткнулась в ленте новостей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», женщина лишилась 1 млн 683 тысяч рублей, переведя деньги на указанные мошенниками счета после серии звонков от «специалистов».

Пенсионерка поверила рекламе в соцсетях, которая обещала любому клиенту сервиса инвестиции с прибылью 100%. Набрав указанный номер телефона, дозвониться с первого раза тагильчанка не смогла, однако через какое-то время с этого же номера поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился аналитиком компании по имени Станислав Эдуардович Грузинов. Подтвердив намерение женщины «вложиться в дело», он пообещал, что с ней свяжутся позже другие «специалисты» компании.

Через мессенджеры с пострадавшей сразу же связался некий Кирилл Астахов. Под видом трейдера он убедил пенсионерку зарегистрироваться на определённом сайте и перевести по указанному номеру телефона 450 тысяч рублей. На следующий день, обещая ещё большую прибыль, он «раскрутил» пенсионерку на 550 тысяч, но на этот раз перевод нужно было сделать на пересланный номер банковского счёта.

Далее злоумышленники, в числе которых оказалась девушка, представившаяся Ириной Витальевной Громовой, под разными предлогами убедили старушку сделать ещё несколько переводов. Только отправив злоумышленникам суммарно 1 млн 683 тысячи рублей, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На сегодня сыщикам удалось выяснить, что номер «консультанта» был зарегистрирован в Португалии, а первые платежи женщина перевела на счета, числившиеся по базам данных полиции в Тульской и Свердловской областях. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.