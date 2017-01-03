Пенсионер из пригорода Нижнего Тагила может лишиться свободы за вождение в нетрезвом виде

Во вторник, 3 января 2017 года, отделом дознания ОП № 21 Нижнего Тагила возбуждено первое в этом году уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Как рассказали АН «Между строк» в ММУ МВД «Нижнетагильское», 29 октября прошлого года на Южном подъезде к Нижнему Тагилу сотрудниками ГИБДД была остановлена автомашина Chrysler под управлением 67-летнего жителя села Николо-Павловское.

«Впоследствии было установлено, что пенсионер, управлявший транспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки полицейские установили, что ранее данный водитель постановлением мирового судьи Пригородного района был привлечён к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, которое вступило в законную силу 25 октября 2016 года», – пояснили в полиции.

Уточняется, что за данное правонарушение законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Агентство новостей «Между строк»