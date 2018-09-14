«Педофилия процветает в городе, а вы тут совещания ради совещаний проводите». Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал подчинённых «позором нации» 

Врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев устроил сегодня своим подчинённым на аппаратном совещании в мэрии разнос. Мэр высказал недовольство по поводу организации одного из вчерашних совещаний, отметив, что по работе отдельных людей жители города судят о деятельности всей администрации. Также Пинаев упрекнул некоторых своих подчинённых в том, что они «больше курят, чем работают».

«Одно письмо в месяц напишете всем отделом. По-другому надо начинать жить, совещания у нас ради совещаний больше проводиться не будут. Мы на них рассматриваем вопросы, которые требуют решений. Педофилия процветает, насилие над малолетними в городе! Надо вместе с управлением образования разбирать эту тему, какие меры предпринимать, заслушивать всех прокурорских. Вчера было совещание, мы за месяц разбирали его суть, со всеми представителями силовых структур — что мы будем обсуждать, какие проблемы в городе есть. Что за ерунду сделали? Головой-то думайте, что делаете, ни себя, ни меня не позорьте! Какие-то вообще… Позор нации натуральный. Почему [начальник полиции Нижнего Тагила] Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович приехал к часу, не скажете? Да потому что вы не удосужились приглашение сделать по-человечески! Я в своём графике за неделю не знаю, смогу ли принять участие в том или ином мероприятии. Вы руководителей федеральных структур за два дня приглашаете на совещание. Забудьте эту свою традицию», — отчитал Владислав Пинаев подчинённых.

Сегодня в Минфине состоится важное заседание согласительной комиссии по формированию проекта консолидированного бюджета Свердловской области на 2019–2021 годы. Владиславу Пинаеву предстоит выступить с докладом-заявкой на формирование доходной и расходной частей казны Нижнего Тагила перед руководством области, а также депутатами Заксобрания. В бюджете города сегодня не хватает денег на реализацию многих социально значимых мероприятий, в том числе эксплуатационного содержания дорог. Чтобы в следующем году ситуация не повторилась, сейчас власти города должны бороться с руководителями других муниципалитетов за каждый миллион рублей, отмечал Пинаев.

«После аппаратного с замами остаёмся, с финуправлением и до конца доклад доделываем. Всё бы хорошо, но предварительный протокол у нас абсолютно не совпадает с конечной версией доклада. И поэтому я прошу в следующий раз при подготовке таких финансовых документов всё-таки давать сведения более точные. В этом году всё ещё впереди, посмотрим, как события будут развиваться. Все муниципальные образования запрашивают суммы, конечно, намного больше, чем реально им дадут. Даже маленькие города просят миллиарды. Будем биться за бюджет вместе с нашими депутатами. Думаю, всё у нас получится», — отметил врип главы Нижнего Тагила.

Напомним, как сообщало ранее АН «Между строк», в последние годы в городе растёт число сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Рост в числе прочего связан с увеличением раскрываемости правонарушений, совершённых при помощи социальных сетей.