«Один уехал в колонию за фотки члена в интернете, а другой детей насиловал и получил чуть больше». Сколько среди нас педофилов и как не оказаться в их числе — откровения тагильского силовика

Дважды за последний месяц в новостях появлялись сообщения о педофилах в Нижнем Тагиле. Журналист АН «Между строк» пообщался с сотрудником Следственного комитета, в чьи обязанности входит поимка таких преступников. Наш герой пожелал остаться анонимным, но рассказал о правилах безопасности не только для детей, но и для взрослых, которые пользуются соцсетями.

Пугающий рост статистики

По статистике мы видим рост числа преступлений по «педофильским» статьям. Но тут важно, что стало больше правонарушений, совершённых не в реальной жизни, а в интернете. За последние два года возбуждено семь уголовных дел в отношении граждан, которые занимались развратом в соцсетях. В то же время никуда не делись эксгибиционисты, которые любят посветить своими причиндалами на улице. И почти неизменным из года в год остаётся число подонков, которые занимаются сексуальным насилием несовершеннолетних. При этом в категорию педофилов попадают все — и те, кто занимался сексом с 16-летней девушкой, и те, кто выкладывал фотографии своих гениталий в соцсети, и те, кто надругался над маленьким ребёнком. Психологически мы с вами разделяем этих людей на разные группы, но для закона разницы нет. Конечно, более строгое наказание получают те, кто «обидел» малолетнего — до 12 лет, а также насильники. Но в конечном счёте все эти люди попадают на зоне в один «отстойник», становятся нерукопожатными, и не мне вам рассказывать, как зэки привыкли «наказывать» педофилов.

«Иногда они мне снятся и я просыпаюсь в ужасе»

Самые тяжёлые случаи расследования лично для меня — это преступления в отношении маленьких детей. Любого нормального человека передёргивает от этих историй, но ты можешь не читать их. А мне приходится углубляться в подробности, общаться с семьями, много раз задавать одни и те же вопросы, чтобы составить точную картину преступления. К этому невозможно привыкнуть, и иногда я не сплю по несколько ночей. Да, мы глушим стресс алкоголем, это обратная сторона профессии следователя.

Не укладывается в голове, как жёны могут покрывать преступления мужей в отношении собственных детей. Так было с бойцом 12-го отряда. Девочка жаловалась маме, но та не поверила. Весь ужас вскрылся после того, как девочка рассказала бабушке.

Был ещё похожий случай, когда родной отец насиловал 5-летнюю дочь, а мать «на первый раз простила». Пришлось потом дверь ломать с ОМОНом и буквально вытаскивать ребёнка из его кровати. Отец ранее судимый, нигде не работающий, в общем, подонок.

Интернет — это ловушка для тех, кто верит в анонимность

Самая большая проблема, на мой взгляд, то, что люди до сих пор разделяют жизнь на реальную и виртуальную. И многие думают, что если сделать что-то в интернете, то за это ничего не будет. Но закон регулирует эту сферу, и есть специальный отдел, который мониторит соцсети. Яркий пример: недавно на 10 лет был осуждён житель Невьянска, который прислал четыре фотографии своего члена в личной переписке «ВКонтакте» 13-летней девочке. На первый взгляд, наказание несправедливое. Но он знал, что собеседница — несовершеннолетняя, и явно имел умысел. Самое удивительное с такими «интернет-педофилами», что обычно это нормальные люди, не маргиналы какие-то. У них есть хорошая работа, часто — семьи. И они до конца не осознают, что же такое натворили. Когда в суде ему «выписали» срок на 10 лет, он спросил, когда по УДО можно выйти. Он так и не понял, за что поедет на зону.

Ещё одного поймали — он на торрентах скачал детское порно. И сразу, по умолчанию, началась раздача этого файла другим пользователям. Ты ведь, когда на торрентах регистрируешься, нажимаешь галочки, что соглашаешься с их правилами и будешь «раздавать» скаченные файлы. А эти галочки — всё, готовая доказуха. И человек отправляется за распространение.

Правила безопасности для детей и родителей

Многие родители хватаются за голову, когда самое плохое уже случилось. Всегда хочется сказать им: «Вы где раньше были?» Начинать половое воспитание детей в подростковом возрасте поздно. Всё закладывается в детстве. Тогда есть шанс, что в 16 лет дочь не свяжется с плохой компанией, где под воздействием алкоголя старшие «друзья» что-нибудь с ней сделают.

Главное, чему должны научить родители с самого раннего возраста, — чтобы дети орали в случае опасности. В них воспитывают уважение к старшим, «веди себя прилично», и из-за этих установок дети часто боятся просто заорать, позвать на помощь. А ведь именно это может спугнуть преступника.

Второй момент — доверительные отношения с родителями. Если ребёнок стал жертвой разврата, очень часто ему стыдно рассказать об этом. И таким образом преступники долго остаются на свободе, всё больше чувствуя собственную безнаказанность.

Родители всегда должны знать, где ребёнок, с кем и что делает. Нужен постоянный контроль. Даже когда ребёнок со знакомыми, даже если на первый взгляд ему ничего не угрожает, родители обязаны его контролировать.

Как показал случай с педофилом, которого недавно осудили на 14 лет за развратные действия в отношении своей 6-летней племянницы и её подружек, отличным инструментом контроля является дневник ребёнка. Только благодаря привычке одной из девочек записывать, что с ней произошло, у нас была на руках вся доказательная база. Да и вскрылось всё благодаря её дневнику. Но преступник контактировал с жертвами несколько месяцев — там 36 эпизодов, — и девочки молчали, никому не рассказывали, что взрослый дядя просит их о странных вещах.

Но самое опасное место — это интернет. Там кипит жизнь, дети зависают в соцсетях, и в них они очень уязвимы. Некоторые извращенцы переместились сюда. Они знакомятся в соцсетях, завязывают дружеское общение, а затем начинают просить интимные фотки или присылать свои. Конечно, детям интересно всё новое и опасное, многие ведутся на это. Одна из историй закончилась тем, что после первой порции фотографий извращенец стал просить новые, более откровенные, и шантажировать девочку теми, которые она уже прислала. Обещал отправить всем одноклассникам.

Вот ты спрашиваешь, как можно человека за фотки члена в интернете осудить на 10 лет? Но сегодня он фотки скинул малолетке, завтра пригласит её на встречу и изнасилует, а затем убьёт, чтобы замести следы. Поэтому пресекать надо на самых ранних стадиях.