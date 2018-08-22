Спецназовца из Нижнего Тагила судят за оральный секс с 5-летней дочерью

Нижнетагильский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении бывшего сотрудника 12-го отряда специального назначения «Урал» Евгения И. Как рассказал АН «Между строк» источник в органах следствия, 35-летний мужчина обвиняется в надругательстве над собственной пятилетней дочерью.

«Девочка рассказала маме, что в период с сентября 2017 года по январь 2018 года подсудимый осуществлял в отношении неё действия сексуального характера — принуждал к орогенитальному контакту. Женщина дочери не поверила, после чего та рассказала о насилии бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы», — рассказал источник АН «Между строк».

Известно, что в ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. На момент возбуждения уголовного дела он был уволен из отряда спецназа, но так как преступление совершалось действующим сотрудником, его рассматривает гарнизонный военный суд.

Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.