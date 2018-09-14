В Нижнем Тагиле на содержание дорог «больше нет ни копейки». Деньги заберут у кладбищ и школ

В Нижнем Тагиле закончились деньги на эксплуатационное содержание, в том числе зимнее, городских дорог. Мэрия намерена перераспределить средства между управлениями. Уже в следующий четверг, 20 сентября, депутаты Нижнетагильской гордумы должны принять (или не принять) корректировку бюджета. Администрация предлагает направить 55 миллионов рублей на строительство автодорог в микрорайоне Муринские пруды, ещё 52,3 миллиона рублей — на ремонт тротуаров и содержание улиц в Нижнем Тагиле. Деньги на эти цели планируется забрать в числе прочего с расходов на установку ограждений вокруг школ города, а также на эксплуатационное содержание кладбищ. Для этого, уверяет начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, есть объективные причины.

«Деньги в сумме 14,2 миллиона рублей на ограждения нам передали от управления образования в мае. Сейчас идут конкурсы на разработку проектно-сметной документации, разработка будет закончена в ноябре, и мы эти деньги просто не успеем освоить в этом году. Поэтому было принято решение перевести деньги на дороги. Все работы по установке ограждений вокруг восьми школ мы выполним в первом полугодии 2019 года», — сказал Юрченко на заседании думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.

Ранее на думской комиссии по предпринимательству депутаты НТГД отмечали, что у некоторых школ проектно-сметная документация уже имеется.

Эксплуатационным содержанием кладбищ сегодня, по словам Владимира Юрченко, не хочет заниматься ни одна компания.

«По кладбищам у нас состоялось уже два аукциона — в августе и сентябре — на сумму 10,1 миллиона рублей, и мы не получили ни одной заявки. Нет желающих участвовать в этом мероприятии. Есть вопросы к выполнению работ… Сейчас подрядные организации стали считать свои деньги, они приходили с последними расчётами, там экономия составляла восемь тысяч рублей. Но мы ничего не можем сделать, потому что проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу, изменять сейчас расценки мы не имеем права. Попытаемся разыграть конкурс в третий раз в ноябре. Если никто не заявится, освободятся деньги, мы их перенаправим. У нас сегодня на эксплуатационное содержание дорог, в том числе зимнее, нет ни копейки денег. До конца года дорожным организациям нужно порядка 140 миллионов рублей, чтобы они могли проработать в сентябре — декабре», — отметил Владимир Юрченко.

Напомним, согласно проекту новой корректировки бюджета, местная казна пополнится на 104,2 миллиона рублей. Основную часть доходов (100 миллионов рублей областных субсидий) направят на строительство школы на 1200 мест на Муринских прудах. Также корректировкой предусмотрено перераспределение бюджетных средств с одних расходных статей на другие. Мэрия предлагает добавить на создание указанной выше школы ещё 42,8 миллиона рублей. 55 миллионов рублей направят на строительство автодорог в микрорайоне Муринские пруды, 52,3 миллиона рублей — на ремонт тротуаров и содержание улиц в Нижнем Тагиле. Ещё 11,3 миллиона рублей потратят на разработку сметной документации, прохождение госэкспертизы и строительство ледового городка. Многие расходы в бюджете города изначально не были предусмотрены чиновниками, поэтому им сейчас приходится снимать деньги с других, не менее важных статей. У депутатов Нижнетагильской думы после ознакомления с корректировкой возникло множество претензий к работе мэрии.