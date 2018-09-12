«Дьявол кроется в деталях». Вышедшие с летних каникул депутаты Нижнего Тагила не согласились с «дикой» корректировкой бюджета в ущерб горожанам 

Депутаты Нижнетагильской гордумы, приступившие к работе после летних каникул, раскритиковали местных чиновников за предложенную «дикую» корректировку бюджета, неисполнение целого ряда социально важных для города мероприятий, а также игнорирование наказов избирателей.

Многочисленные вопросы к мэрии возникли у депутатов думской комиссии по предпринимательству. На её заседании начальник финансового управления Марина Кудрявцева отчиталась, что в первом полугодии бюджет Нижнего Тагила по доходам был исполнен на 45% (5,54 миллиарда рублей). Депутат Денис Корякин, отметив, что «дьявол кроется в деталях», упрекнул чиновников в низком освоении бюджетных средств при строительстве, реконструкции и проведении капремонтов загородных оздоровительных организаций (2,3%) и объектов физкультуры (0%). Совсем недавно начались работы в парке «Народный» в рамках программы «Формирование современной городской среды» (освоение — 0%). Исполнение расходной части бюджета управлением городским хозяйством в целом составило лишь 29,4%. Представители мэрии заявили, что во всём виноваты длительные конкурсные процедуры и основные расходы придутся на третий и четвёртый квартал этого года. Это объяснение народных избранников не устроило, однако ещё больший гнев у них вызвала внесённая на рассмотрение в думу корректировка бюджета.

Согласно документу, местная казна пополнится на 104,2 миллиона рублей. Основную часть доходов (100 миллионов рублей областных субсидий) направят на строительство школы на 1200 мест на Муринских прудах. Также корректировкой предусмотрено перераспределение бюджетных средств с одних расходных статей на другие. Мэрия предлагает добавить на создание указанной выше школы ещё 42,8 миллиона рублей. 55 миллионов рублей направят на строительство автодорог в микрорайоне Муринские пруды, 52,3 миллиона рублей — на ремонт тротуаров и содержание улиц в Нижнем Тагиле. Ещё 11,3 миллиона рублей потратят на разработку сметной документации, прохождение госэкспертизы и строительство ледового городка. Многие расходы в бюджете города изначально не были предусмотрены чиновниками, поэтому им сейчас приходится снимать деньги с других, не менее важных статей.

Деньги решили снять с реконструкции дорог по Октябрьской революции и Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути (6,5 миллиона рублей), ремонта моста по проспекту Мира (20,9 миллиона рублей), а также с реконструкции перехода через реку Тагил по улице Фрунзе (5,5 миллиона рублей). По словам чиновников, эти мероприятия не будут реализованы в 2018 году. Кроме того, в этом году останется без капитального ремонта литературно-музейный центр «Дом Окуджавы» (минус 16,9 миллиона рублей). Меньше средств выделят на финансирование экологического мониторинга, капремонты школ, установку спортплощадок и ограждений вокруг них, содержание кладбищ, ремонты фонтанов, парков и скверов. В мэрии уверяют, что средства не будут востребованы в полном объёме, так как проектно-сметная документация по многим из этих объектов ещё не готова.

«На ограждения какие работы проектно-изыскательские нужны? — возмутился председатель думской комиссии по предпринимательству Константин Шведов. — Ограждение было, его просто надо восстановить, зачем там проект? Вот эти вещи — ограждения детских садов и школ, корты и всё прочее — так и иначе наказы избирателей, которые у всех депутатов присутствуют в округах. Корт на территории моего округа, ДЮЦ “Радуга”… Там многострадальный двор, который зашёл в программу благоустройства. Сергей Константинович [Носов] приезжал, сказал: “Всё, корт железобетонно ставим”, а теперь мы его убираем. Жители уже в курсе, что мы его ставим. На приёмах жителям не объяснить… Им глубоко всё равно, какие проблемы у вас возникают с документацией. Мы планировали исполнение этих мероприятий в течение года и должны их исполнить. Поэтому мне ваш комментарий непонятен и желания соглашаться с ним никакого нет, с этим комментарием и с этим перераспределением. Я пока не готов поддержать такую корректировку».

Возникли вопросы к чиновникам по исполнению наказов избирателей также у Вячеслава Малых и Дениса Корякина.

«Конечно, все эти мероприятия по благоустройству территорий, особенно вокруг школ, может быть, мелкие, не такие затратные, как строительство школы, но и они очень важны, — отметил Денис Корякин. — Если говорить о снятии средств с выполнения работ по устройству ограждения школы № 72, то там даже проектно-сметная документация уже имеется, они самостоятельно её сделали. Все работы должны были быть выполнены до начала учебного года, но сегодня уже 11 сентября, а подрядчик даже ещё не определён. Естественно, если мы такими темпами будет двигаться, средства не будут востребованы».

В итоге депутаты приняли корректировку к сведению, но не согласились с ней. Константин Шведов попросил председателя думской комиссии по бюджету Леонида Мартюшёва «более предметно сложить все части этого паззла» на ближайшем заседании комиссии.

«Надо подводить итог по снятым и увеличенным суммам. Мне не смогли предоставить в финансовом управлении всю запрашиваемую информацию. Разберёмся сами, будем на комиссии вопросы задавать, и им же будет сложнее. Это ведь всё было в плане, в бюджете. И я вам скажу: плохо, когда бюджет не исполняется, но ещё хуже, когда не исполняются наказы избирателей», — отметил Леонид Мартюшёв.

Гордума будет рассматривать корректировку бюджета на следующей неделе. В случае её принятия расходная часть увеличится до 13,01 миллиарда рублей, доходная — до 12,51 миллиарда рублей. Дефицит останется на том же уровне — 499,7 миллиона рублей. Кредиторская задолженность города по состоянию на 1 июля 2018 года составляла 1,7 миллиарда рублей.