Педагог нижнетагильского детского сада «Солнышко» Анастасия Зараменских претендует на звание лучшего воспитателя России

Воспитатель нижнетагильского детского сада «Солнышко» Анастасия Зараменских вошла в число лидеров финального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 2023», который проводится в объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Год педагога и наставника, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«В Год педагога и наставника особенно важно отметить колоссальную роль воспитателей в раннем обучении и развитии личности ребёнка. Именно вы помогаете младшему поколению узнать мир, наполняете каждый день, проведённый в детском саду, интересными открытиями. На собственном примере воспитываете дошкольников, учите их любить своё Отечество и малую родину, быть добрыми, честными, чуткими. Желаю всем участникам удачи и всего наилучшего», — обратился к педагогам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Победитель и призёры областного этапа конкурса по решению губернатора Евгения Куйвашева получают вознаграждение в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

«В финале конкурса в этом году приняли участие представители всех 89 регионов России, в том числе музыкальные работники, логопеды и дефектологи, педагоги дополнительного образования. Во второй тур педагогического состязания смогли выйти только 15 человек, в том числе финалистка из Свердловской области. Теперь их ждёт конкурсное испытание “Мастерская педагога”. Пять педагогов, набравших наибольшее количество баллов, станут призёрами конкурса, и в третьем туре среди них по итогам дебатов выберут победителя», — отмечают в ДИПе.

Анастасия Зараменских работает воспитателем в детском саду на протяжении 13 лет, она стала победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России». Тагильчанка уверена: ничто так не побуждает к постоянному совершенствованию и повышению своей квалификации, как работа с детьми. Анастасия является призёром конкурса методразработок по сохранению и развитию родных языков и литературы, образовательного триатлона по финансовой грамотности, конкурсов на лучший сайт педагога и лучшие развивающие игры, а также ряда других всероссийских и региональных смотров.

Конкурсные испытания по традиции проводятся в регионе, где живёт и работает победитель прошлого года. На этот раз площадкой был определён Волгоград, который представляла лучший воспитатель 2022 года Юлия Доронина.