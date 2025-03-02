Павел Петрович Бажов — автор бестселлеров, переведённых на 100 языков мира

В 1923 году Бажов возвращается в Екатеринбург и начинает работать в «Уральской крестьянской газете», сотрудничает с газетой «Советская власть», журналами «Рост», «Штурм» и «Товарищ Терентий». Тогда же он познакомился тагильским писателем Алексеем Петровичем Бондиным. Два Петровича, как их потом называли знакомые, быстро сдружились, и Бажов стал частым гостем в Нижнем Тагиле. Он принимал участие в литературных диспутах, выступал в рабочих клубах, читал лекции школьникам. В то же время он не прекращал писать очерки и рассказы о жизни и быте уральских рабочих до революции. В 1924 году они были объединены в сборник «Уральские были». Первая книга Павла Бажова быстро стала популярной в рабочей среде и пережила два дополнительных тиража. Тогда то Павел Петрович и задумал литературную адаптацию уральских сказов.

Практически все уральские сказы были написаны и отредактированы в доме Бажовых на улице Чапаева. Здесь Павел Петрович прожил почти всю свою жизнь. Власти Свердловска не раз предлагали ему благоустроенное жильё в центре города, но писатель всегда отказывался.

«Здесь мне особенно хорошо работается», — говорил он всякий раз, когда партийные чиновники заводили разговоры о переезде.

П. П. Бажов на крыльце своего дома (фото неизв. автора 1940-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://dombazhova.ru/images/museum/history_exposition//1460694695.jpeg)

После смерти писателя в 1950 году в доме ещё 18 лет жили его вдова, младшая дочь Ариадна и внук Никита. В 1968 году Валентина Александровна передала дом для создания в нём музея.

Павел Петрович и Валентина Александровна Бажовы (фото неизв. автора 1940-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://agarh.permkrai.ru/upload/iblock/f98/4x28320h8v6cp0g1qntk06j4196axmnn.jpeg)

В этом доме были написаны все 57 уральских сказов, первый из которых — «Девка Азовка» — был опубликован в 1936 году. А три года спустя увидело свет первое издание уральских сказов — сборник «Малахитовая шкатулка». Эта книга при жизни автора неоднократно переиздавалась, пополняясь новыми сказами.

В 1944 году «Малахитовая шкатулка» была переведена на английский язык и вышла в Лондоне и Нью-Йорке, затем в Праге и Париже. Всего, по сведениям библиотеки им. Ленина, произведения Павла Петровича Бажова были переведены на 100 языков мира.

Помимо журналистики и писательской деятельности, Павел Петрович вёл большую общественную работу. С 1940 года он возглавлял Свердловское отделение Союза писателей и дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Бажовы любили принимать гостей, будь то партийные деятели Урала, представители творческой интеллигенции или давние друзья по семинарии. Неоднократно у Павла Петровича гостили Лев Кассиль, Игорь Грабарь, Борис Полевой, Аркадий Гайдар с маленьким сыном Тимуром. Позднее Ариадна Бажова и Тимур Гайдар поженились, а их сын Егор стал известным российским политиком.

Когда в октябре 1934 года был арестован его друг по семинарии, директор Нижнетагильского музея Александр Словцов, Павел Петрович, не раздумывая, поехал в Нижний Тагил, чтобы поддержать родственников Словцова морально и материально.

В марте 1948 года в дверь бажовского дома на улице Чапаева постучался Георгий Константинович Жуков. «Маршал Победы» был назначен командующим Уральским военным округом. И одним из первых, кого навестил выдающийся полководец, был Павел Петрович Бажов. Они быстро нашли общий язык и подружились. На всех официальных мероприятиях Жуков и Бажов появлялись вместе: будь то первомайская или ноябрьская демонстрация, заседание Свердловского горсовета или торжественный вечер, посвящённый какому-либо советскому празднику. Даже на заседаниях Верховного Совета оба депутата от Свердловской области всегда держались вместе. Когда Павел Петрович умер, Жуков не покидал траурный зал Свердловской филармонии, принимая активное участие в хлопотах, связанных с похоронами писателя.

Жуков и Бажов на трибуне во время демонстрации трудящихся (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://www.рцпв.рф/wp-content/uploads/2016/07/01_F1_36_5796foto.jpg) Депутаты Жуков и Бажов разбирают письма избирателей (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://storage.gvardiya.ru/files/wysiwyg/ee/64/b1/17231952253683712132_m.jpg) Жуков на похоронах Бажова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://uole-museum.ru/wp-content/uploads/2016/10/566e8f4321cc29a90a9d1e66.jpg)

В 1943 году за книгу сказов «Малахитовая шкатулка» Бажову была присвоена Сталинская премия 2-й степени, а год спустя писатель был награждён орденом Ленина. Свердловский горсовет решил установить в фойе зала заседаний бюст Павла Петровича. Таковы были традиции тех времён. Но когда Бажова спросили, какой скульптор должен изготовить его бюст, он неожиданно для всех выбрал молодого тагильского скульптора Михаила Крамского. Исполком горсовета был готов оплатить труды любого скульптора, включая самых известных в Советском Союзе, но Бажов согласился позировать только Крамскому.

«Я видел его работы. В них есть жизнь», — объяснил свой выбор автор уральских сказов.

Михаил Крамской работает над бюстом Бажова (фото неизв. автора, 1945 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/bazhov-pavel-petrovich//Mihail-Pavlovich-Kramskoj-i-pisatel-Pavel-Bazhov.-Skulptor-lepil-bjust-pisatelja-v-1945-godu.-kopija.jpg)

Осенью 1950 года Павел Петрович отправился в один из правительственных санаториев, чтобы пройти медицинское обследование: свердловские врачи подозревали у писателя рак лёгкого. В Москве диагноз подтвердился. Бажов вернулся в Свердловск, но состояние его здоровья резко ухудшилось. Врачи решили отправить Павла Петровича обратно в одну из «кремлёвских» больниц. Но 3 декабря писателю стало хуже, и он скончался. По просьбе родственников тело отправили в Свердловск. 10 декабря автор уральских сказов был похоронен на Ивановском кладбище.