Патриарх Кирилл перечислил миллион рублей пострадавшим от наводнения в Амурской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл от себя лично перечислил миллион рублей в пользу пострадавших от наводнения в Приамурье, сообщается на сайте Московской патриархии.

«Эти деньги пойдут в помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально незащищённых нуждающихся решением епархиальной комиссии», — сообщила епархия.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком в бассейне рек Зея и Селемджи. Наводнение затронуло 17 районов региона, подтоплены 463 частных дома и 962 подворья и разрушены 212 участков автодорог общей протяжённостью 230 километров.

Благовещенская епархия сформировала комиссию для организации помощи пострадавшим от наводнения приходам, монастырям и подворьям, а также социально незащищённым жителям региона.