Парламентская оппозиция потребует отмены муниципального фильтра на региональных выборах

«Справедливая Россия» и КПРФ намерены обратиться к президенту с просьбой отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. ЛДПР, в свою очередь, готова инициировать обращение с аналогичной просьбой к премьеру Дмитрию Медведеву, который является председателем «Единой России». Об этом «Известиям» заявили источники в партиях.

Коалиционных кандидатов на выборах в сентябре 2017 года оппозиционные парламентские партии намерены согласовать 22 марта.

«В Краснодаре оппозиция может поддержать секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, в Томской области — замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексея Диденко, а в Свердловской области — первого зампреда фракции «Справедливая Россия» Александра Буркова», — рассказал собеседник «Известий».

Первый зампредседателя фракции СР в Госдуме Александр Бурков не опроверг факт такого обсуждения.

«Это одна из тем повестки встречи. Ранее мы обращались к представителям коммунистов и либерал-демократов с предложением выступить на губернаторских выборах единым фронтом. Сегодня такая возможность действительно есть», — заявил он.

По словам вице-спикера от ЛДПР Игоря Лебедева, либерал-демократы готовы участвовать в трёхсторонних встречах только при условии присутствия на них официальных уполномоченных от партий.

«Мы всегда выступали за диалог с коллегами. И мы действительно готовы обсуждать кандидатуры коалиционных претендентов на губернаторские кресла в регионах. Однако у партии есть свои интересы, и договорённостей по всем регионам без исключения явно не будет», — заявил Лебедев.

При этом он подчеркнул, что выступает против подписания каких-либо обращений на имя президента. По его мнению, вопрос с муниципальным фильтром необходимо решать в законодательной плоскости.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»