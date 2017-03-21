Сегодня: Вт, 21 Марта, 2017 | USD 57.23 руб. 0.77   EUR 61.73 руб. 0.73   | -2 °C
21 Мар 2017 13:29 | Метки: Новости, Политика

Парламентская оппозиция потребует отмены муниципального фильтра на региональных выборах

«Справедливая Россия» и КПРФ намерены обратиться к президенту с просьбой отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. ЛДПР, в свою очередь, готова инициировать обращение с аналогичной просьбой к премьеру Дмитрию Медведеву, который является председателем «Единой России». Об этом «Известиям» заявили источники в партиях.

Коалиционных кандидатов на выборах в сентябре 2017 года оппозиционные парламентские партии намерены согласовать 22 марта.

«В Краснодаре оппозиция может поддержать секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, в Томской области — замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексея Диденко, а в Свердловской области — первого зампреда фракции «Справедливая Россия» Александра Буркова», — рассказал собеседник «Известий».

Первый зампредседателя фракции СР в Госдуме Александр Бурков не опроверг факт такого обсуждения.

«Это одна из тем повестки встречи. Ранее мы обращались к представителям коммунистов и либерал-демократов с предложением выступить на губернаторских выборах единым фронтом. Сегодня такая возможность действительно есть», — заявил он.

По словам вице-спикера от ЛДПР Игоря Лебедева, либерал-демократы готовы участвовать в трёхсторонних встречах только при условии присутствия на них официальных уполномоченных от партий.

«Мы всегда выступали за диалог с коллегами. И мы действительно готовы обсуждать кандидатуры коалиционных претендентов на губернаторские кресла в регионах. Однако у партии есть свои интересы, и договорённостей по всем регионам без исключения явно не будет», — заявил Лебедев.

При этом он подчеркнул, что выступает против подписания каких-либо обращений на имя президента. По его мнению, вопрос с муниципальным фильтром необходимо решать в законодательной плоскости. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Парламентская оппозиция потребует отмены муниципального фильтра на региональных выборах

Рекомендуемые новости:

64x64
21.Мар.17 13:51 | Комментарии: 0

Мэрия Нижнего Тагила не стала согласовывать антикоррупционный митинг «Он нам не Димон»

64x64
20.Мар.17 17:15 | Комментарии: 0

Группа ПЯТЕRО: о работе без продюсеров, любовной лирике без пошлостей и неожиданном приёме в Нижнем Тагиле

64x64
20.Мар.17 07:59 | Комментарии: 0

Правая рука Сиенко уходит с УВЗ в АП. Как Алексей Жарич сделал Нижний Тагил Путинградом, влюбил в себя журналистов, одел всех в футболки UVZSHOP и подсадил на хоккей

Лента новостей

В Екатеринбурге дальнобойщикам предложили провести автопробег против «Платона» в лесу В Екатеринбурге дальнобойщикам предложили провести автопробег против «Платона» в лесу
21.03.2017 | Комментарии: 0
Горнолыжный комплекс «Гора Белая» ищет инвесторов для исполнения мечты Эдуарда Росселя. Почему любимый проект экс-губернатора так и не стал «уральским Куршевелем» Горнолыжный комплекс «Гора Белая» ищет инвесторов для исполнения мечты Эдуарда Росселя. Почему любимый проект экс-губернатора так и не стал «уральским Куршевелем»
21.03.2017 | Комментарии: 0
«АвтоВАЗ» отзывает 106 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta из-за проблем со сцеплением «АвтоВАЗ» отзывает 106 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta из-за проблем со сцеплением
21.03.2017 | Комментарии: 0
Уроженку Нижнего Тагила Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав Уроженку Нижнего Тагила Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав
21.03.2017 | Комментарии: 0
Организатор тагильского митинга «Он нам не Димон» обжаловал отказ мэрии в прокуратуре Организатор тагильского митинга «Он нам не Димон» обжаловал отказ мэрии в прокуратуре
21.03.2017 | Комментарии: 0
Кремль прокомментировал возможный возврат налога с продаж Кремль прокомментировал возможный возврат налога с продаж
21.03.2017 | Комментарии: 0
Google и ФАС намерены подписать мировое соглашение в течение 10 дней Google и ФАС намерены подписать мировое соглашение в течение 10 дней
21.03.2017 | Комментарии: 0
Большегрузам запретят въезд в Нижний Тагил Большегрузам запретят въезд в Нижний Тагил
21.03.2017 | Комментарии: 0
Россия погасит последний внешний долг СССР Россия погасит последний внешний долг СССР
21.03.2017 | Комментарии: 0
В России может появиться национальный генподрядчик в энергетике В России может появиться национальный генподрядчик в энергетике
21.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


«Вовлечь в процесс каждого работника». Вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов рассказал о планах по дальнейшему развитию дивизиона «Урал» и объединению управленческой структуры НТМК и КГОКа «Вовлечь в процесс каждого работника». Вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов рассказал о планах по дальнейшему развитию дивизиона «Урал» и объединению управленческой структуры НТМК и КГОКа
21.03.2017 | Комментарии: 0
Пособника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам тюрьмы Пособника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам тюрьмы
21.03.2017 | Комментарии: 0
Мэрия Нижнего Тагила не стала согласовывать антикоррупционный митинг «Он нам не Димон» Мэрия Нижнего Тагила не стала согласовывать антикоррупционный митинг «Он нам не Димон»
21.03.2017 | Комментарии: 0
Парламентская оппозиция потребует отмены муниципального фильтра на региональных выборах Парламентская оппозиция потребует отмены муниципального фильтра на региональных выборах
21.03.2017 | Комментарии: 0
Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отмену рейсов в Екатеринбурге Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отмену рейсов в Екатеринбурге
21.03.2017 | Комментарии: 0
Милонов просит Генпрокуратуру проверить масонские общества в России Милонов просит Генпрокуратуру проверить масонские общества в России
21.03.2017 | Комментарии: 0
The Guardian: Из России через британские банки вывели $740 млн The Guardian: Из России через британские банки вывели $740 млн
21.03.2017 | Комментарии: 0
Старейшая газета УрФО «Уральский рабочий» потеряла шеф-редактора и переходит на еженедельный режим Старейшая газета УрФО «Уральский рабочий» потеряла шеф-редактора и переходит на еженедельный режим
21.03.2017 | Комментарии: 0
Кризис заставил россиян отказаться от покупки обуви Кризис заставил россиян отказаться от покупки обуви
21.03.2017 | Комментарии: 0
В Свердловской области возбудили новое уголовное дело против медика за махинации в системе ОМС В Свердловской области возбудили новое уголовное дело против медика за махинации в системе ОМС
21.03.2017 | Комментарии: 0
Депутат Госдумы заявил о начале поставок С-400 в Китай, а потом опроверг себя Депутат Госдумы заявил о начале поставок С-400 в Китай, а потом опроверг себя
21.03.2017 | Комментарии: 0
Все пассажиры разбившегося в Южном Судане самолёта выжили Все пассажиры разбившегося в Южном Судане самолёта выжили
21.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Путин разрешил без конкурса передавать «Ростеху» списанную технику «Ъ»: Путин разрешил без конкурса передавать «Ростеху» списанную технику
21.03.2017 | Комментарии: 0
СМИ узнали о разделе «Евросети» между собственниками СМИ узнали о разделе «Евросети» между собственниками
21.03.2017 | Комментарии: 0
Правительство предлагает вернуть налог с продаж Правительство предлагает вернуть налог с продаж
21.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости