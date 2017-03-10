Оппозиция намерена выдвинуть единого кандидата на выборы свердловского губернатора

Лидеры оппозиционных партий – «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ – обсудят выдвижение единого кандидата на выборы свердловского губернатора, которые пройдут 10 сентября 2017 года. При этом разговор будет вестись между Сергеем Мироновым, Владимиром Жириновским и Геннадием Зюгановым не только по Свердловскому, но и ещё тринадцати другим регионам, пишет Znak.com.

«Разговор будет вестись сразу по всем 14 регионам, где в сентябре пройдут губернаторские выборы. По отдельности муниципальный фильтр не пройти, поэтому если наверху договорятся, то объединение возможно», – сказал депутат Госдумы от «Справедливой России», лидер свердловского отделения партии Александр Бурков.

Объединить голоса муниципальных депутатов и выдвинуть единых кандидатов на губернаторских выборах в четырнадцати регионах России руководству КПРФ и ЛДПР предложил накануне президиум центрального совета «Справедливой России».

«Мы обращаемся к двум другим оппозиционным парламентским партиям с предложением согласовать кандидатуры в регионах, где действительно есть возможность побороться. Совместно поддержать эти кандидатуры и сделать так, чтобы это были выборы, а не игра в поддавки», – пояснил лидер эсеров Сергей Миронов.

С инициативой выдвижения единого кандидата от оппозиции на выборы свердловского губернатора ранее выступал и депутат Заксобрания от КПРФ Вячеслав Вегнер. Тогда Александр Бурков скептически отнёсся к этому предложению.

«Я думаю, единый кандидат вряд ли возможен, если только во втором туре выборов. Несистемная оппозиция несколько раз пыталась выдвинуть единых кандидатов и в думу, и в другие органы власти, но у них это не получилось. К тому же у всех разные подходы: есть правые, есть левые, и единого кандидата мы не найдём», – говорил политик.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Ura.ru