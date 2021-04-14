Общество

Парк Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле стал одним из лучших проектов благоустройства России. По фотографиям такого не скажешь

14.04.2021 14:26
Парк Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле стал одним из лучших проектов благоустройства России. По фотографиям такого не скажешь

Реализованный в Нижнем Тагиле по инициативе горожан проект комплексного благоустройства парка Победы на ГГМ получил высокую оценку на федеральном уровне и приказом Минстроя РФ включён в реестр лучших практик благоустройства 2020 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Напомним, парк Победы в Нижнем Тагиле был заложен в 1980-е годы вместе со строительством Гальяно-Горбуновского массива и с тех пор ни разу не обновлялся. В сентябре 2020 года парк был реконструирован по национальному проекту «Жильё и городская среда». На работы было выделено около 38 млн рублей. Строительством занималось МУП «Тагилдорстрой». 

Отметим, что весенняя распутица внесла свои коррективы в преображение парка. В минувшие выходные журналист АН «Между строк» прогулялся по обновлённой территории и заметил существенные недостатки. Так, в некоторых местах значительно просела плитка, газоны превратились в чёрную слизь, а низины оказались полностью в воде.  

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