Парк Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле стал одним из лучших проектов благоустройства России. По фотографиям такого не скажешь

Реализованный в Нижнем Тагиле по инициативе горожан проект комплексного благоустройства парка Победы на ГГМ получил высокую оценку на федеральном уровне и приказом Минстроя РФ включён в реестр лучших практик благоустройства 2020 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, парк Победы в Нижнем Тагиле был заложен в 1980-е годы вместе со строительством Гальяно-Горбуновского массива и с тех пор ни разу не обновлялся. В сентябре 2020 года парк был реконструирован по национальному проекту «Жильё и городская среда». На работы было выделено около 38 млн рублей. Строительством занималось МУП «Тагилдорстрой».

Отметим, что весенняя распутица внесла свои коррективы в преображение парка. В минувшие выходные журналист АН «Между строк» прогулялся по обновлённой территории и заметил существенные недостатки. Так, в некоторых местах значительно просела плитка, газоны превратились в чёрную слизь, а низины оказались полностью в воде.