Парк металлургов или Пионерский сквер? Жителей Нижнего Тагила просят выбрать территории, которые реконструируют в 2022 году 

В Нижнем Тагиле стартовало рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Принять в нём участие можно до 25 января на официальном сайте города.

На онлайн-голосование выставлено пять территорий. Все они были выбраны по предложениям тагильчан. Выбор стоит между Парком культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое (финансирование 1-го этапа реконструкции), Пионерским сквером по проспекту Ленина, лесопарковой зоной «Пихтовые горы» (финансирование 2-го этапа), пешеходной зоной от дома № 15 до дома № 19 по Черноисточинскому шоссе, участком Ленинградского проспекта от площади Славы до Танкостроителей.

На странице голосования можно познакомиться с эскизными планами проектов.

Парк Металургов Парк Металургов Прогулочная зона по Черноисточинскому шоссе Пихтовые горы Пихтовые горы Пихтовые горы Пихтовые горы

Так, концепция благоустройства Пионерского сквера предусматривает сохранение всех существующих газонов, зелёных насаждений и планировочной структуры в виде пятиконечной звезды. Проектанты предлагают заменить металлическое ограждение сквера и асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, отремонтировать спуски и подпорные стенки, расширить сеть наружного освещения, установить новую городскую мебель. В центре общественной территории смонтируют скульптурную композицию, посвящённую подвигу тагильчан в Великой Отечественной войне. Планируется, что в дальнейшем сквер будет переименован в сквер Трудовой Доблести, рассказывают в пресс-службе мэрии.

Пионерский сквер Пионерский сквер Пионерский сквер

Территория, которая наберёт большее количество голосов, сможет претендовать на поддержку из областного и федерального бюджетов и будет приведена в порядок в 2022 году.