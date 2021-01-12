Общество

Парк металлургов или Пионерский сквер? Жителей Нижнего Тагила просят выбрать территории, которые реконструируют в 2022 году 

12.01.2021 12:56
Парк металлургов или Пионерский сквер? Жителей Нижнего Тагила просят выбрать территории, которые реконструируют в 2022 году 

В Нижнем Тагиле стартовало рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Принять в нём участие можно до 25 января на официальном сайте города. 

На онлайн-голосование выставлено пять территорий. Все они были выбраны по предложениям тагильчан. Выбор стоит между Парком культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое (финансирование 1-го этапа реконструкции), Пионерским сквером по проспекту Ленина, лесопарковой зоной «Пихтовые горы» (финансирование 2-го этапа), пешеходной зоной от дома № 15 до дома № 19 по Черноисточинскому шоссе, участком Ленинградского проспекта от площади Славы до Танкостроителей. 

На странице голосования можно познакомиться с эскизными планами проектов. 

Так, концепция благоустройства Пионерского сквера предусматривает сохранение всех существующих газонов, зелёных насаждений и планировочной структуры в виде пятиконечной звезды. Проектанты предлагают заменить металлическое ограждение сквера и асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, отремонтировать спуски и подпорные стенки, расширить сеть наружного освещения, установить новую городскую мебель. В центре общественной территории смонтируют скульптурную композицию, посвящённую подвигу тагильчан в Великой Отечественной войне. Планируется, что в дальнейшем сквер будет переименован в сквер Трудовой Доблести, рассказывают в пресс-службе мэрии.  

Территория, которая наберёт большее количество голосов, сможет претендовать на поддержку из областного и федерального бюджетов и будет приведена в порядок в 2022 году.

  • В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Нижнем Тагиле будут благоустроены площадь Танкостроителей на Вагонке, сквер за Дворцом культуры «Юбилейный» и будет создана «Аллея рандеву» рядом с филиалом Свердловского областного медколледжа. Также мэрия планирует привести в порядок прогулочную зону на улице Газетной (в районе домов № 87 и № 95) и площадку между улицами Космонавтов и Ермака. Все эти площадки тагильчане выбрали в рамках онлайн-голосования. 
  • В 2020 году в нашем городе были обновлены парк Победы на Гальянке, площадь на Вагонке у торгового центра по улице Зари, 21, был открыт экопарк на Муринских прудах.
Фото: официальный сайт мэрии Нижнего Тагила 
Copyright
Telegram mstrok.ru