Пара из Нижнего Тагила пришла выяснять отношения на Первый канал

Тагильчанка Юлия Киприянова обратилась на Первый канал в программу «Мужское / Женское» (16+), чтобы предать огласке историю преследования со стороны её бывшего возлюбленного Александра Елисеева. Разборки пары длятся уже больше года, оба пишут друг на друга заявления в полицию: Юлия — о порче имущества и побоях, Александр — о клевете. В конце 2022 года девушка обратилась за помощью к местным журналистам. После этого тагильчанка надеялась обнародовать ситуацию на федеральном канале, однако итоги эфира для Юлии оказались не такими, как она ожидала.

«Я пришла к вам за помощью. Меня преследует мой бывший, я опасаюсь за свою жизнь и боюсь, что он обольёт меня кислотой. Мы познакомились в марте 2019 года, в течение года мы жили вместе, всё было хорошо. После февраля 2020 года началась немотивированная агрессия. Первый раз он меня ударил, когда я вступилась за своего пса, к которому он пристал в пьяном виде. В 2021 году мы окончательно разъехались», — рассказала Юлия в эфире «Мужское / Женское».

По словам Александра, бывшая возлюбленная давала ему надежду, вместе они даже ездили на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Мужчина утверждает, что не преследует девушку, но и не отрицает, что поднимал на неё руку. Ведущим телепрограммы Александр рассказал, что Юлия мечтала стать блогером, и поэтому он считает, что таким образом она хочет пропиариться.

«Я, как любой пылко влюблённый мужчина, бегал за ней. Конечно, был момент, когда я очень сильно любил и любой конфликт то пропадал, то снова вспыхивал между нами. Но сейчас я Юлию не преследую, я сейчас уже другую жизнь начал. Когда она эту травлю начала, она опубликовала мой номер телефона», — поделился Александр Елисеев.

Партнёры не могли даже назвать одну и ту же дату расставания, у каждого было своё видение этой истории. Ксения Дворцова, бывшая жена Александра, с которым у них есть общий ребёнок, также встала на сторону мужчины и утверждала, что Юлия на него наговаривает. Ксения считает, что девушки могут им пользоваться.

«Я Сашу знаю очень давно, у нас никогда таких проблем не было, на меня он никогда руку не поднимал. Побоев не было, как его выставляет Юлия, это просто какой-то кошмар. Если он выпьет, он, наоборот, готов всех угощать, подарки покупать», — считает бывшая супруга Александра.

Эксперты посоветовали обоим партнёрам обратиться к психотерапевтам и оставить друг друга в покое.