Более десяти обращений в полицию и участие в телешоу на федеральном канале. Бывшие возлюбленные из Нижнего Тагила сталкерят друг друга больше года (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле бывшие возлюбленные Александр и Юлия после охлаждения чувств не смогли расстаться мирно, поэтому в ход пошли взаимные угрозы, порча имущества, а впоследствии и публикации в местных СМИ. В конце 2022 года Юлия Киприянова обратилась за помощью к журналистам, чтобы рассказать о сталкинге (от англ. stalking — преследование, нежелательное навязчивое внимание) со стороны бывшего гражданского супруга. Как пояснили участники конфликта телеканалу «ОТВ», разборки длятся уже больше года.

«Не я её преследую, а она меня. Я не знаю, чего она хочет: посадить меня, возбудить уголовные дела, натравить на меня общественность? Если человек даёт надежду на общение, то как-то хочется начать жизнь с чистого листа вместе и нормальные отношения продолжать. Где тут преследования?» — поделился Александр Елисеев в интервью телекомпании «ОТВ».

При этом девушка написала на бывшего сожителя более 10 заявлений в полицию и, опасаясь за свою жизнь, решила обратиться в СМИ. Юлия жаловалась на Александра не только за разбитые телефоны, поцарапанную машину, но и за побои. Александр в ответ написал заявление в полицию о клевете.

«Были угрозы, что либо он меня убьёт, либо я буду с ним и ни с кем другим. Я опасаюсь за свою жизнь. Я не знаю, что он выкинет сегодня. Ударит меня, обольёт кислотой, сожжёт автомобиль может быть», — говорит Юлия Киприянова.

Издание TagilCity.ru пишет, что 7 февраля пара приняла участие в телевизионном шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Дата выхода передачи в эфир пока неизвестна. По словам Юлии, в телестудии её словам не поверили.

«Спасибо за поддержку, никакого пиара и позиции жертвы, я нашла решение проблемы. Правда, на шоу можно было не ездить, это всего лишь шоу. Но знала бы я наперёд, что сегодняшний день расставит всё на свои места, конечно, поступила бы иначе. Ладно, пусть будет опыт. Смотреть не буду, это не стоит потраченного времени. История окончена», — написала Юлия у себя на странице во «ВКонтакте».