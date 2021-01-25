Пандемия, мороз и низкий тариф. Перевозчики назвали причины сбоя в графике работы маршруток

Сегодня в мэрии Нижнего Тагила прошло рабочее совещание чиновников с представителями компаний-перевозчиков, прокуратуры и МВД. Поводом для собрания послужили участившиеся в последнее время жалобы тагильчан на работу общественного транспорта. Особенно горожане оказались недовольны графиком работы маршруток в морозы, которые стали причиной трамвайного коллапса на позапрошлой неделе.

Руководитель объединения «Союз-НТ» Илья Соловьёв заверил главу города Владислава Пинаева, что компании-перевозчики настроены на то, чтобы их транспорт работал и приносил доход, но этому мешает ряд причин.

«С 2019 года мы не можем защитить в РЭК тот тариф, который нас бы устраивал. Как был 21 рубль, так и остаётся. В это же время цены на ГСМ и запчасти выросли. Из-за этого мы не можем увеличить зарплату водителям и не можем замотивировать новых работников», — говорит предприниматель.

По словам представителей компаний-перевозчиков, за одну смену водитель получает в среднем от 1000 до 1500 рублей, за месяц он успевает отработать 15 смен. Ещё одной причиной перевозчики называют резкое снижение пассажиропотока. Если в часы пик автобусы ездят с нормальной наполняемостью, то днём и поздним вечером водители «возят воздух». Также в связи с пандемией участились случаи заболевания среди водителей. А невыход на маршрут даже одного автомобиля серьёзно влияет на общий график.

«Мы специально прорабатывали специфику тех обращений, когда люди жалуются на то, что автомобиль стоит на конечной и не собирает народ. Наше расписание разработано таким образом, чтобы водитель не нарушал режим труда и отдыха. Его не составить по-другому при том количестве автомобилей, которое есть на маршруте. Водителям же тоже нужно отдохнуть, покушать, заправиться, поэтому и интервалы в обеденное время увеличиваются, и тут же начинают идти жалобы. Если автомобиль стоит на конечке, то он не просто так стоит, он соблюдает свой график», — поясняют перевозчики.

Владислав Пинаев напомнил, что в ближайшее время начнётся ремонт путепровода на улице Циолковского, проезжей части на Октябрьской Революции и Индустриальной, а также масштабная реконструкция Привокзальной площади.

«Это будет не просто проблема, а вообще коллапс. Индустриальная у нас попала в БКАД, одна полоса будет в ремонте, три с лишним километра. А я вам ещё проблему нарисую. Мало денег — плохо, много — ещё хуже. Мы ещё закроем полностью Привокзальную площадь летом, а потом ещё попадет Октябрьской Революции. И во всём этом надо разобраться», — заявил градоначальник.

Перевозчики в свою очередь попросили главу города и проектировщиков реконструкции Привокзальной площади учесть их пожелания в плане организации остановок и стоянок общественного транспорта.