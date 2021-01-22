Определился подрядчик на проектирование новой Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Проектировать работы по капитальному ремонту Привокзальной площади в Нижнем Тагиле будет ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр» из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, что комплексное благоустройство Привокзальной площади включает в себя участок улицы Садовой от проспекта Ленина до улицы Заводской. Перед специалистами подрядчика поставлена задача до 31 марта разработать комплекс инженерно-технических решений по модернизации транспортной инфраструктуры объекта и упорядочению пешеходных и транспортных потоков. Для этого необходимо полностью изменить существующую схему улично-дорожной сети на Т-образный перекрёсток. Общая площадь проектирования составит 48080 м².

«Для стоянки автобусов и маршрутных такси предложено оборудовать площадку, ограниченную улицей Товарный Двор, трамвайными путями по улице Садовой и территорией автовокзала. Остановку общественного транспорта планируют разместить на участке улицы Садовой — от проспекта Строителей до проспекта Ленина. Чтобы максимально увеличить количество стояночных мест для личного автотранспорта, специалисты спроектируют три открытые автостоянки. Одну со стороны железнодорожного вокзала, две со стороны гостиницы “Тагил”», — уточняют в мэрии.

Для реализации решений, предусмотренных техническим заданием, потребуется демонтаж рекламных конструкций и снос нескольких сооружений. В частности, кафе, участкового пункта полиции, остановочных павильонов и киосков. Это позволит освободить пространство под сквер со стелой «Город трудовой доблести». Небольшую «зелёную» зону площадью 1160 м² разместят на пересечении проспекта Строителей и улицы Садовой. Она станет архитектурной доминантой всей площади.