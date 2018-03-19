Памфилова: В ЦИК не поступала информация об удалении наблюдателей с избирательных участков

Центризбирком России не получал информации об удалении с избирательных участков наблюдателей, заявила ТАСС председатель ЦИК Элла Памфилова во время подведения предварительных итогов голосования на выборах президента.

«На данный момент в ЦИК пока нет информации об удалении наблюдателей, отстранении от работы членов комиссий с правом совещательного голоса», — подчеркнула Памфилова.

Также глава ЦИК сообщила, что, по предварительным данным, на избирательных участках в день выборов присутствовали 474,5 тысячи наблюдателей и 10,5 тысячи представителей СМИ.

«На выборах работали 1513 иностранных международных наблюдателей из 115 стран», — рассказала Элла Памфилова.

Напомним, накануне юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщал в Twitter о проблемах с допуском независимых наблюдателей в Хабаровском крае.

«Началось. Массовый недопуск наблюдателей в Хабаровском крае под предлогом, что неправильно "Яблоко" направление выдало (подписаны неуполномоченным лицом). "Яблоко" говорит, что всё правильно. Подпись и печать председателя отделения. Пишем жалобу и организуем выдачу других направлений», — подчеркнул Жданов.

Штаб Навального в Краснодаре сообщал, что их наблюдателей не пускают на участки, объясняя это тем, что их места уже заняты.

«По всему Краснодару наши наблюдатели столкнулись с тем, что их место уже занято (человек с таким же статусом от того же кандидата). Это фальшивые наблюдатели, направления которым никто не выдавал. Счёт уже идёт на десятки участков», — писали волонтёры.

Принадлежащий Михаилу Ходорковскому «МБХ медиа» сообщал, что в Уфе координатора «Открытой России» Зульфию Гайсину, которая должна была работать на участке 35 от штаба Собчак, также выгнали с участка из-за того, что на нём якобы уже был наблюдатель от этого кандидата. Впоследствии выяснилось, что находившийся на участке наблюдатель пришёл с фальшивым удостоверением.