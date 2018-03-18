В Краснодаре и Уфе зафиксированы фальшивые наблюдатели

Штаб Навального в Краснодаре сообщает в Twitter, что их наблюдателей не пускают на участки, объясняя это тем, что их места уже заняты.

«По всему Краснодару наши наблюдатели столкнулись с тем, что их место уже занято (человек с таким же статусом от того же кандидата). Это фальшивые наблюдатели, направления которым никто не выдавал. Счёт уже идёт на десятки участков», - пишут волонтёры.

«МБХ медиа» сообщает, что в Уфе координатора «Открытой России» Зульфию Гайсину, которая на участке 35 от штаба Собчак, также выгоняют с участка.

«Говорят, что на участке уже есть один наблюдатель от штаба Собчак, только вот его направление — подделка. Штаб Собчак выдавал направление только Гайсиной», - сообщает издание.