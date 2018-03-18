Юрист ФБК пожаловался на массовый недопуск наблюдателей в Хабаровском крае

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в Twitter о проблемах с допуском независимых наблюдателей в Хабаровском крае.

«Началось. Массовый недопуск наблюдателей в Хабаровском крае, под предлогом, что неправильно Яблоко направление выдало (подписаны неуполномоченным лицом). Яблоко говорит, что всё правильно. Подпись и печать председателя отделения. Пишем жалобу и организуем выдачу других направлений», - подчеркнул Жданов.

Накануне автобус с наблюдателями от Алексея Навального задержали на границе Кемеровской и Томской областей.

По словам координатора штаба оппозиционера в Томске Ксении Фадеевой, сотрудники ДПС при участии «человека в штатском» забрали у водителя документы.