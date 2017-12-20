​​​​​​​Памфилова обвинила Ходорковского в публичном давлении на ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала публичным давлением требование экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского не допускать Владимира Путина на президентские выборы, пишет РБК.

«Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения. Все разнообразные формы публичного давления на меня и моих коллег по ЦИК бессмысленны», — подчеркнула Памфлова.

Ранее, 19 декабря, Ходорковский опубликовал обращение к Памфиловой в своём аккаунте в Facebook, в котором заявил, что Путин «фактически» находится у власти 17 лет. В 2008-2012 годах его на президентском посту «формально подменял» ныне занимающий пост премьер-министра Дмитрий Медведев, говорится в обращении. Ходорковский счёл, что «эта рокировка политически безнравственна и юридически противозаконна», и потребовал отказать Путину в регистрации как кандидату на президентских выборах в марте 2018 года. По закону «О выборах президента РФ» одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд.

Напомним, Путин заявил о намерении выдвигаться на четвёртый срок 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ. Он рассказал, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец, выдвижение должно состояться 26 декабря от инициативной группы граждан, отбором которых занимаются «Единая Россия», Общероссийский народный фронт и движение «Волонтёры победы».