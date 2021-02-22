Отловом бездомных собак в Горноуральском городском округе будет заниматься та же компания, что и в Нижнем Тагиле

Отлавливать бездомных собак в пригороде Нижнего Тагила будет ООО «Арсенал» из Красноуральска. С этой же компанией управление горхозяйства администрации Нижнего Тагила накануне заключило договор об оказании услуг в городе.

Однако администрация Горноуральского городского округа готова заплатить за услуги по отлову безнадзорных животных больше, чем мэрия Нижнего Тагила. Согласно данным с сайта госзакупок, цена контракта для пригорода составит 705,7 тысяч рублей, в то время, как с муниципалитетом был заключён договор на 590 тысяч.

До 31 декабря 2021 года «Арсенал» должен отлавливать, перевозить, содержать, стерилизовать, а также лечить и маркировать животных. Кроме того, компания обязуется возвращать собак на прежнее место обитания, если они не проявляют агрессию. Так, на одно бездомное животное будет расходоваться 4090 рублей. Всего подрядчик должен отловить около 170 собак.

Максимальное допустимое расстояние транспортировки отловленных животных от места отлова до приюта для животных не может превышать 200 км.

Напомним, в 2020 году отловом занималась «Специализированная служба» из Артёмовского, которая «прославилась» жестоким обращением с животными.