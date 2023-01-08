Открытие бизнеса в Новый год, пальмы вместо ёлок, бенгальские огни в трамвае и Дед Мороз с бородой из синтепона и суперклея. Четыре новогодние истории от тагильских предпринимателей

В прошедшем году мы опубликовали более 30 историй тагильских бизнесменов. Они делились с нами и нашими читателями тем, как создали свои предприятия, с какими трудностями столкнулись на этом пути, чего добились и какие строят планы. Каждая из этих историй уникальна, любопытна и поучительна, при желании вдумчивый читатель может извлечь из них немало полезного для себя. Наши герои согласились рассказать, как им довелось необычно встретить Новый год и провести праздничные каникулы. Хотя у некоторых отдых совместился с работой.

Директор детского игрового клуба «Ромашково» Оксана Боярских накануне Нового года открывала свой проект. Прежде чем заняться бизнесом, она работала преподавателем в институте, защитила кандидатскую диссертацию, вела лингвистические дисциплины, была доцентом. При этом строила планы заняться собственным делом. 27 декабря 2014 года Оксана, не пользуясь займами, а лишь за счёт накопленных средств открыла на Ленинградском проспекте, 103 детский игровой клуб «Ромашково». В этом году он отпраздновал свой восьмой день рождения.

«Именно 27 декабря 2014 года состоялось наше праздничное открытие, на которое пришли более 20 детей, что очень нас порадовало. Правда, после открытия мы сразу закрылись, так как ещё не успели полностью смонтировать мягкий лабиринт, изготовитель нас подвёл. Поэтому мы открылись снова 3 января 2015 года. В общем, 27 декабря мы считаем днём нашего рождения, а 3 января — выпиской из роддома. Через месяц, в феврале, начал работу наш чудесный ромашковый бэби-клуб, первые выпускники которого уже учатся в школе», — делится Оксана.



Фото: Оксана Боярских



Тагильчанка Александра Морозова, создавшая школу современной музыки «Серебряные струны», поделилась с журналистом АН «Между строк» своими удивительными новогодними приключениями, которые произошли с ней в студенческие годы.

«На втором курсе я чуть не встретила Новый год в трамвае. Мы выехали в гости к друзьям на Тагилстрой в 23:30 на последнем рейсе. Проезжая мимо ЕВРАЗа, все пассажиры увидели на часах цифру 24. Мы начали друг друга поздравлять и жечь бенгальские огни, а оказалось, что табло показывало температуру воздуха — минус 24°C. До Нового года оставалось 10 минут, и мы успели! Под бой курантов забежали в квартиру друзей и поздравили всех с праздником», — рассказала Александра.

Руководитель музыкальной студии призналась журналисту, что таких необычных ситуаций у неё было много. Александра поделилась подробностями ещё одного новогоднего приключения, случившегося с ней во времена юности.

«Я училась в нашем пединституте с 2000 по 2005 год. В 2004-м мы с подругой Натальей Зятьковой, которая сейчас является директором ДЦ “Искорка”, придумали новогодний стартап. Сами сшили новогодние костюмы Деда Мороза и Снегурочки, нашли активного добровольца, который выступал в роли Деда Мороза, отрепетировали стихи и песни. Затем дали объявление в рекламный вестник, пошли заказы. Сложнее было с бородой, так как настоящая стоила очень дорого. Мы соорудили её сами из синтепона и суперклея. Она очень воняла, и Деду Морозу было дурно. Наша бригада объездила все районы города с поздравлениями для детей. А ещё мы получили заказ работать в одном из баров семь вечеров и в новогоднюю ночь. Важно, что раньше мы такого никогда не делали! Когда я пела, Наталья, зная наизусть все песни, подсказывала мне текст, стоя у сцены», — вспоминает Александра.

Тагильчанка подсчитала, что за неделю на таком стартапе они с подругой и Дедом Морозом заработали 24 тысячи рублей и чувствовали себя настоящими героями.

«Я купила себе телефон и дублёнку. Это было незабываемое время! Потом мы работали в таком режиме ещё три года, были постоянные клиенты. А летом на улице меня узнавали дети и кричали: “Вон наша Снегурочка идёт!” А на следующий год мы смогли купить Деду Морозу нормальную красивую бороду за 1000 рублей. По тем меркам это было очень дорого и круто!» — говорит Александра.

Директор управляющей компании технопарка в сфере деревообработки и домостроения «Пролес» Лилия Софина полгода жила во Вьетнаме и встречала 2020 год на берегу Тихого океана. Она качалась на качелях, вокруг были пальмы, украшенные новогодними игрушками, и, несмотря на тёплый климат, царила праздничная новогодняя атмосфера. Это было ещё до начала ковидных ограничений.