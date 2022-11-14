«Продали машину, а на эти деньги купили мягкий лабиринт с препятствиями». Как бывший преподаватель открыла детский игровой клуб на Вагонке

Восемь лет назад молодая мама и преподаватель Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии Оксана Боярских решила открыть в Нижнем Тагиле детский игровой клуб. Сегодня он успешно работает, в нём можно провести детский день рождения, оставить ребёнка в будние дни и быть уверенным, что он хорошо проведёт время. В рамках совместного проекта АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «PRO бизнес» мы пообщались с Оксаной и узнали, чем клуб «Ромашково» отличается от детского сада и в чём секрет его популярности.

Оксана Боярских работала преподавателем в институте, защитила кандидатскую диссертацию, вела лингвистические дисциплины, была доцентом, но параллельно её не покидала мысль заняться собственным делом. Решение созрело после того, как в академии стали сокращать часы преподавания. 27 декабря 2014 года тагильчанка, не пользуясь займами, а лишь за счёт накопленных средств открыла на Ленинградском проспекте, 103 детский игровой клуб «Ромашково».

«Однажды мне очень понравился детский день рождения в клубе “Капитошка” на Гальянке. Я уже на тот момент задумывалась о смене работы и решала, чем буду заниматься. И меня так вдохновил этот праздник, что я подумала, что сама смогла бы их организовывать. И мы начали копить с супругом деньги, искать помещение, продали машину, а потом на эти деньги купили детский мягкий лабиринт с препятствиями», — вспоминает Оксана.

Первыми сотрудниками стали знакомые, сама Оксана была администратором и какое-то время совмещала работу в клубе с преподавательской деятельностью. Аквагримёров нашла среди своих студентов на художественно-графическом факультете, где вела дисциплины. Набрав команду, она стала готовить детские программы и придумывать праздники.

Сейчас в «Ромашково» работают два администратора, семь аниматоров, два аквагримёра и уборщица. Центр открыт с 10:00 до 20:00. Основное и самое доходное направление в работе клуба — проведение праздников и мероприятий. При этом в «Ромашково» можно арендовать помещение и привести своего аниматора. И совсем необязательно заказывать развлекательную программу именно здесь. В клубе понимают, что невозможно найти костюмы всех персонажей, которые нравятся детям, поэтому в «Ромашково» спокойно относятся к аниматорам со стороны.

Первые воспитанники клуба за время его существования уже выросли и сами работают здесь аниматорами.

«Например, Есения, дочь нашего первого аниматора. Когда мы открылись, ей было десять лет, она прыгала на батуте, играла с другими детьми. Сейчас девочка выросла. В разгар сезона выпускных мы столкнулись с нехваткой аниматоров и Есения пришла нам на помощь. Сейчас она учится в пединституте и проводит у нас классные праздники», — делится Оксана.

Поздравить ребёнка с днём рождения у него дома или провести праздник в любом другом помещении для сотрудников клуба «Ромашково» не является проблемой. Они могут приехать в любой район Нижнего Тагила. Иногда выезжают в пригород и соседние города: были в Черноисточинске, Николо-Павловском, Покровском, Свободном, Усть-Утке и Верхней Салде.

Помимо основной деятельности, сотрудники «Ромашково» принимают участие в волонтёрской: помогают в организации различных мероприятий для детей-инвалидов в День защиты детей и в новогодние праздники во Дворце культуры имени Окунева.

Также в «Ромашково» есть свободное посещение, родители могут оставить ребёнка, чтобы, например, сходить в магазин. Стоимость такой услуги — 200 рублей в час, но есть ограничение: дети младше четырёх лет не могут оставаться в «Ромашково» без родителей. Каждую неделю в социальных сетях центра появляется новое расписание с графиком работы для свободного посещения.

«Наша гордость — это бэби-клуб для самых маленьких. Мы не позиционируем себя как образовательная организация, а больше играем, так как именно во время игры детки развиваются. Наш педагог проводит занятия по полтора часа утром, где они играют и узнают что-то новое. Такие занятия проходят у нас несколько раз в неделю и рассчитаны на малышей, которые ещё не ходят в детский сад», — рассказывает предпринимательница.

В бэби-клубе часто проводят тематические мероприятия для воспитанников, как правило, они посвящены началу нового времени года. Многие выпускники бэби-клуба уже учатся в начальной школе и теперь приходят сюда праздновать дни рождения.

Особенно высокий спрос на услуги «Ромашково», по словам Оксаны, начинается перед Новым годом, нередко приходится работать и 31 декабря. Также часто заказывают выездные программы в летнее время. Она отмечает при этом, что бизнес ведёт больше для души, хотя финансовая сторона вопроса тоже важна. Из основных проблем называет нехватку аниматоров.

Расширяться Оксана не планирует, но хочет вместе с коллегами придумывать как можно больше новых детских программ. Одна из новинок от «Ромашково» — неоновое освещение и бумага-конфетти, с которой необычный свет выглядит ещё эффектнее. Новинка будет опробована на новогоднем утреннике для старшей группы в одном из детских садов.

Какие-то «фишки» Оксана раньше проверяла на своих детях, которые помогали ей вдохновляться на новые проекты. Она отмечает, что сейчас ей очень помогают коллеги, которые всегда настроены творчески и креативно.