«Интуиция мне подсказывала, что это сработает». Как тагильчанка Александра Морозова создала успешную музыкальную студию для детей и взрослых 

Школа современной музыки «Серебряные струны» в Нижнем Тагиле знакома многим. Здесь занимаются горожане всех возрастов и профессий. На протяжении 11 лет существования студии её большая дружная команда не перестаёт удивлять интересными творческими проектами и делать культурную жизнь Нижнего Тагила интереснее. Об истоках студии, секретах частного музыкального образования и новых идеях команды мы поговорили с педагогами школы и её руководителем Александрой Морозовой в рамках спецпроекта «PRO бизнес», придуманного вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Уютный музыкальный дом

Руководитель музыкальной студии «Серебряные струны» Александра Морозова закончила химико-биологический факультет НТГСПА. Тяга к преподаванию музыки у неё появилась ещё в студенческие годы, когда она работала в загородных лагерях и вела там кружок песен под гитару. Уже тогда Александра начала задумываться о том, как превратить любовь к музыке и преподаванию в дело жизни. Но до открытия своей музыкальной студии были ещё 7 лет в рекламе и продажах.

А потом Александра стала мамой. Как это часто бывает, материнство изменило картину мира молодой женщины, у неё появилось желание реализовать себя в интересном творческом занятии. Тогда-то Александра Морозова запустила на базе детского центра «Искорка» своей подруги Натали Зятьковой кружок «Весёлая гитара». А потом, опять же за компанию с подругой, отправилась на курс «Начни своё дело» фонда поддержки предпринимательства и получила грант на открытие бизнеса в размере 300 тысяч рублей.



Руководитель студии «Серебряные струны» Александра Морозова



«На эти деньги были закуплены две колонки, музыкальная аппаратура и гитары. Мы запустились в сентябре 2010, а грант я получила в феврале 2011-го. С ребёнком под мышкой ходила в налоговую, решала дела. Тогда все мои знакомые, кто работал в продажах, пошли делать бизнес. И у меня почему-то страхов не было вообще, я просто нащупала то, что мне нравится, и делала. Я непрофессиональный музыкант, но интуиция мне подсказывала, что это сработает», — вспоминает Александра.

Александра Морозова сотрудничает с центром «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства уже много лет.

«Я и мои сотрудники регулярно посещаем мероприятия фонда, различные образовательные программы, обращаемся за консультациями. Активно поддерживаем проект фонда “Школа бизнеса”, поскольку я считаю очень важным развивать у школьников и студентов предпринимательский подход в работе и в жизни», — говорит руководитель студии «Серебряные струны».

На второй год работы студии с учениками занимались уже несколько педагогов. Именно тогда в команду пришла правая рука руководителя — педагог по вокалу и креативный директор Александра Пресняк. Сегодня в студии трудится большая дружная команда. Средний возраст преподавателей — 20–30 лет, многие из них являются выпускниками и студентами Нижнетагильского колледжа искусств и факультета искусств НТГСПИ.



Коллектив студии



В 2015 году Александра Морозова запустила филиалы на Гальянке и в Верхней Салде, но быстро поняла, что этот эксперимент не удался.

«Этот опыт был не очень правильный, но полезный, потому что он наш. В первые годы работы студии способ управления был ещё не отработан, система на тот момент не позволяла качественно управлять такой махиной. Филиалы мы закрыли, но сегодня история с Гальянкой мне кажется более дееспособной — возможно, мы её повторим в скором времени», — признаётся Александра.

Сегодня у крупнейшей музыкальной студии Нижнего Тагила действуют два филиала: в центре города на Газетной, 77а и на Вагонке, в красивом двухэтажном коттедже на 7 Ноября, 105. В этом большом музыкальном доме комфортно всем, здесь создана хорошая звукоизоляция, благодаря которой его обитатели не мешают соседям. Вместо классов — уютные комнаты и просторные залы-гостиные с диванчиками и столиками для чаепитий. Здесь ученики и преподаватели чувствуют себя в прямом смысле слова как дома.

Творческая свобода и никаких оценок

Любопытный факт — сегодня многие родители в Нижнем Тагиле ищут альтернативу муниципальным музыкальным школам для своих детей. Кто-то настроен категорически против существующей государственной образовательной системы, а кому-то важно, чтобы ребёнок развивался всесторонне, не гонясь за оценками.

«К нам часто приходят взрослые люди, которые со слезами вспоминают музыкальную школу, где их били по пальцам, а кого-то туда силой заставляли ходить родители. Часто дети, закончив музыкальную школу, сдают все экзамены и больше не подходят к инструменту. Родители говорят, что у детей пропадает желание заниматься музыкой. К счастью, сейчас государственные музыкальные школы меняются, они развернулись лицом к ребёнку, поменялись цели и задачи, но баланс ещё не найден. Раньше в программе было написано, что целью работы школы является выявление и обучение одарённых детей. И когда в эту систему вставал ребёнок неодарённый, а его вели по системе одарённого, получались такие, как я, — те, кто не доучился, бросил», — говорит Александра Морозова.

Педагоги музыкальной студии «Серебряные струны» работают по методике, в которой большое внимание уделяется индивидуальному подходу к ученику. Заниматься можно один на один с преподавателем или в небольшой группе по 3-4 человека. В студии обучают игре на гитаре, укулеле, фортепиано, барабанах, проводят занятия по вокалу и актёрскому мастерству, а также уроки для самых маленьких учеников, которые только знакомятся с миром музыки. Кроме того, по запросу клиента студия может организовать звукозапись и предоставить репетиционный зал.

В течение года ученики участвуют в концертах-квартирниках, а в конце года — в традиционном отчётном концерте. Такие концерты нужны не для того, чтобы оценить проделанную работу, говорят педагоги студии, а для того, чтобы ребята получили опыт выступления на публике, поняли, нравится им это или нет. Ну и конечно, отчётный концерт — это всегда праздник с положительными эмоциями и фотографиями на память.

Помимо основного образовательного процесса, команда студии на постоянной основе проводит музыкальные квесты и квизы. Квесты особенно популярны у школьников. На них класс делят на команды, каждая из которых выполняет увлекательные музыкальные задания, параллельно знакомится с инструментами, пробует поиграть на каждом из них. Но, конечно, проверить себя в музыкальном квесте или квизе могут и взрослые — это отличная идея для нетривиального корпоратива.

Ученики студии нередко создают собственные музыкальные группы и выступают на разных площадках города. Вообще в студии царит особая творческая свобода, которой невозможно не заразиться. А секрет её прост — для преподавателей «Серебряных струн» это больше, чем работа, это настоящая семья. У многих в студии занимаются дети, друзья и знакомые. Так, дети Александры Морозовой каждое лето ходят в музыкальный лагерь, а Александра Пресняк привела на уроки вокала маму, которая всю жизнь мечтала петь.

Своего 12-летнего сына Вячеслава тагильчанка Марина Шмакова записала в студию «Серебряные струны» два года назад. По словам женщины, формат занятий и программа полностью подходят современному ребёнку.

«Наша старшая дочь Диана отучилась в музыкальной школе, получила сертификат об окончании и потеряла интерес к музыке. У нас трое детей, и на примере Дианы мы понимали, что отдавать младших в государственную музыкальную школу мы не хотим. Потом узнали о студии “Серебряные струны” и решили отправить туда сына на пробный урок. Он с первого занятия влюбился в молодого преподавателя Александра и в уроки гитары. Ходит на занятия с удовольствием, как будто в гости к другу, чтобы поговорить о чём-то интересном и узнать что-то новое. Теперь и Диана просит записать её на барабаны. Думаю, нашего младшего сына Федю тоже отправим учиться сюда — на гармошку. Благодаря студии мы узнали, что у нас музыкальные дети и что обучение музыке может быть интересным», — говорит Марина.



Вячеслав Шмаков на отчётном концерте со своим преподавателем



Музыка, доступная для всех

За 11 лет студию «Серебряные струны» посетили около 6 тысяч горожан всех возрастов. В среднем постоянно на занятия ходят более 300 учеников, большая часть из них не занимались музыкой раньше. По статистике, на Вагонке 80 процентов учеников — дети, а в филиале в центре детей около 60 процентов. В последние годы, отмечают преподаватели студии, на занятия стало ходить больше взрослых. Всё началось в пандемию, когда люди сидели дома и искали для себя полезное развлечение.

«Мы заметили, что, когда происходят какие-то катаклизмы в мире, к нам сразу приходят взрослые люди и покупают либо курс себе, либо сертификат в подарок близким. Видимо, логика такая: я всю жизнь мечтал научиться играть на гитаре, так когда, если не сейчас? Эти эмоциональные покупки потом могут перерасти в большое увлечение», — говорит руководитель студии Александра Морозова.



В музыкальную студию «Серебряные струны» приходят ученики всех возрастов



С недавнего времени возможность заниматься музыкой в «Серебряных струнах» появилась и у особенных учеников — детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги студии разработали специальную программу, в которой спонсором уроков может стать любой желающий. К проекту уже подключился благотворительный фонд «Живи, малыш», подопечные которого бесплатно занимаются вокалом и музыкой.

В проекте сейчас 20 ребят с ОВЗ. Через вокал ребята развивают речь, а через сценическое движение — координацию. Также ребята постигают азы игры на музыкальных инструментах и учатся дружить и коммуницировать с людьми. Если вы хотите сделать доброе дело и оплатить уроки в студии особым детишкам, просто напишите об этом администратору сообщества студии «Серебряные струны» во «ВКонтакте».

«Звуковая волна» по «Пушкинской карте»

Ещё один большой проект-долгожитель студии — летний музыкально-образовательный лагерь. На протяжении восьми лет у тагильских подростков есть уникальная возможность посещать музыкальные занятия, лекции по теории музыки и весело проводить время в отличной компании. По традиции в конце смены ребята выступают на творческом квартирнике.

В этом году параллельно с детским музыкальным лагерем будет запущена музыкальная образовательная программа «Звуковая волна» для ребят от 14 до 22 лет. Оплатить её можно с помощью «Пушкинской карты». Для школьников и студентов обещают проводить музыкальные занятия, полезные мастер-классы и концерты-квартирники.

«Когда у нас появилась идея подключиться к этой программе, мы консультировались со специалистами управления образования. Они посоветовали обратиться в Минкультуры. Мы подали туда заявку, и нам её одобрили. До этого мы также получили лицензию на допобразование, и теперь родители могут получать скидку на обучение детей по сертификату ПФДО (сертификат персонифицированного допобразования. — Прим. ред.)», — рассказывает Александра Морозова.

Недельная смена проекта «Звуковая волна» по «Пушкинской карте» пройдёт в июне, июле и августе. Записаться на неё можно по телефонам студии: 8 (922) 11-25-105, 8 (953) 60-19-821.

«Есть ребята, которые приходят к нам в лагерь несколько лет подряд. Также в лагерь приходят на практику наши бывшие ученики, которые сейчас учатся в колледжах и вузах. Все ребята очень тесно дружат, у них общие интересы. Вообще наша студия не только про музыку, но и про общение. Это такое крутое музыкальное комьюнити, где создаются творческие коллективы, где все дружат, общаются», — говорит креативный директор Александра Пресняк.

Напомним, что стать участником спецпроекта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и агентства новостей «Между строк» «PRO бизнес» может каждый. Присылайте на почту probusiness@mstrok.ru заявки в свободной форме. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.