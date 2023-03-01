От жителей Нижнего Тагила ждут идей о преображении Демидовского завода

В Нижнем Тагиле в рамках подготовки концепции преображения территории «Старого Демидовского завода» компания Citymakers, которая участвует в проекте, инициировала онлайн-опрос для изучения мнения жителей города. Опрос доступен по ссылке: https://forms.gle/DahWff9b3TM6sLLd9.

Компания приглашает к участию в опросе всех неравнодушных тагильчан, представителей разнообразных сообществ, малого и среднего бизнеса. Ответы, полученные в рамках опроса, лягут в основу предпроектных гипотез, которые позже будут обсуждаться с горожанами. Кроме того, любой желающий может рассказать про свои идеи в развёрнутой форме на сайте https://demidov-park.ru/.

Через сайт также можно оставить контакты для обратной связи, предложить идею или высказать любые пожелания по развитию территории.

Ранее в Нижнем Тагиле в креативном кластере SAMORO.doc прошёл первый проектный семинар, посвящённый преобразованию территории «Старого Демидовского завода».