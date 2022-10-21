От запуска бизнеса «на коленке» до крупнейшего игрока на рынке доставки еды Нижнего Тагила. История успеха ресторана «Голодная панда»  

Сегодня в Нижнем Тагиле ресторан доставки еды «Голодная панда» знаком многим. Его основал предприниматель Павел Бычков в 2015 году. Начиналось всё с аренды части кухни в одном из заведений общепита, а сейчас бизнес прочно стоит на ногах, давая возможность тагильчанам заказывать полюбившиеся им блюда японской, китайской и европейской кухни. В рамках проекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы пообщались с владельцем «Голодной панды», узнали о том, какие сложности пришлось преодолеть, и о перспективах развития.

«На момент создания “Панды”, семь лет назад, я уже достаточно долго работал в ресторанах японской кухни, разбирался в теме изнутри, а у моего брата Егора, основателя агентства новостей “Между строк”, была собрана сильная команда пиарщиков, дизайнеров, программистов и SMM-специалистов. Мы решили объединить усилия и создать лучший в городе ресторан доставки еды», — говорит Павел Бычков.

В появлении «Голодной панды», по мнению Павла, есть доля случая, удачного стечения обстоятельств. Начинали бизнес буквально «на коленке». Первые заказы повара готовили на части арендованной кухни одного из городских кафе. Постепенно количество клиентов и заказов увеличивалось. На каком-то этапе бурный рост бизнеса даже стал создавать проблемы: для того чтобы удовлетворить клиентский спрос, несколько раз приходилось экстренно переезжать с кухни на кухню, с каждым разом увеличивая занимаемую площадь и штат сотрудников.

На фоне стремительного развития компании у Павла и собравшейся вокруг него команды стали появляться идеи новых проектов. Одним из таких экспериментов стало открытие точки питания в формате take away (еда с собой). Но в тагильских реалиях он не прижился, практика показала, что не все проекты обязательно ждёт успех.

«Если вкратце, то точка не взлетела. Ресторан на проспекте Ленина, который открылся в марте 2020 года, не показал той рентабельности, на которую мы рассчитывали. В феврале 2021 года точку пришлось закрыть, но я, если честно, ни о чём не жалею. Я вообще считаю, что лучше попробовать и рискнуть, чем чего-то не сделать, а потом мучиться мыслью об упущенной возможности», — считает Павел Бычков.

После этого в «Голодной панде» решили сконцентрироваться исключительно на доставке еды. В то же время, отмечает Павел, за время существования ресторана сложилась практика экспериментирования, от которой в компании отказываться не намерены.

«На протяжении всех лет нашей работы мы постоянно внедряем какие-то новые идеи. Каждый четверг в “Панде” проходят планёрки, одна из основных целей которых — обсудить новые идеи и возможности их реализации», — делится бизнесмен.

Павел Бычков не без гордости отмечает, что каждый сотрудник «Голодной панды» в первую очередь оценивает результат своей работы по отзыву клиента и тому, остался ли тот доволен.

«Мы стараемся делать нашу работу максимально хорошо: готовить качественные блюда, быстро доставлять их клиенту. При этом мы устанавливаем приемлемые и конкурентоспособные цены. У нас существует бонусная система, мы постоянно проводим акции и даём скидки, стараясь адаптироваться под клиента и реагировать на его запросы. Меню мы тоже формируем с учётом предпочтений клиентов. Мы в соцсетях периодически спрашиваем аудиторию, как нам стать лучше. Одна девушка, наш постоянный клиент, однажды просто написала нам в соцсетях, что хотела бы видеть в меню рыбный сет, ведь его нет ни у нас, ни у конкурентов. Через неделю у нас такой сет появился, а этой девушке мы доставили его в подарок. И таких примеров взаимодействия с нашими клиентами множество», — вспоминает Павел.

В меню «Голодной панды» представлен довольно широкий ассортимент блюд. Помимо роллов, ресторан предлагает клиенту бургеры, пиццу, пасту, салаты, напитки собственного производства и многое другое. На сайте можно воспользоваться сервисом «Конструктор лапши» и собрать из предлагаемого списка ингредиентов блюдо со своим уникальным рецептом. Недавно «Панда» запустила меню сытных бизнес-ланчей с возможностью заключения договоров по организации регулярного питания.

Удерживать позиции на рынке и обеспечивать неизменно высокое качество непросто. Для этого необходимы в первую очередь квалифицированные специалисты, которых сегодня в сфере общепита не хватает. В «Голодной панде» эту знакомую всем тагильским рестораторам проблему решили по-своему.

«Сушисты, шеф-повара и даже клиентские менеджеры, примерно 80% тех, кто у нас работает, — это люди, которых мы обучили с нуля», — отмечает предприниматель.

По его словам, другая актуальная проблема для бизнеса сегодня — непредсказуемость цен на продукты и оборудование.

«За год цены на ряд продуктов выросли в 2-3 раза, но рестораторы не могут резко повышать стоимость блюд, чтобы не потерять клиентов. Из-за этого рентабельность бизнеса снижается. За последние семь лет именно по этой причине многие рестораны закрылись», — делится Павел.

При этом пандемия коронавируса дала ресторанам доставки новые возможности для развития. Павел вспоминает время локдауна и коронавирусных ограничений как золотое, когда выручка достигала рекордных значений. Сейчас ситуация изменилась и от стратегии роста компания перешла к стратегии удержания достигнутых позиций.

«Сегодня главная задача для нас — продержаться и сохранить то, что мы создавали годами, при этом не теряя в качестве блюд и сервиса», — говорит Павел Бычков.

Он отмечает также, что заметным подспорьем является сотрудничество с центром «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, реализующего широкий спектр программ для предпринимателей. У «Голодной панды» есть опыт успешного сотрудничества с фондом: в 2019 году Павел выиграл грант в размере 200 тысяч рублей на размещение рекламы. На эти деньги он смог запустить новогоднюю рекламную кампанию, которая позволила нарастить продажи. По мнению Павла, в периоды кризисов и нестабильности, которые, к сожалению, нередки в нашей стране, помощь фонда может иметь большое значение для нормальной работы предпринимателей.

Планы на будущее директор «Голодной панды» строит осторожно. Он считает, что бизнес доставки еды — это та сфера, которая напрямую зависит от социально-экономической ситуации в стране. Но даже если ситуация непростая, как сейчас, всегда надо думать о перспективе и строить планы развития.