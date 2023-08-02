От лучшего в городе гастронома до Дворца культуры школьников. Из истории одного из красивейших зданий Нижнего Тагила

2023 год станет юбилейным для одного из лучших детских учреждений культуры нашего города — Дворца культуры школьников. Уже 55 лет здесь царит детский смех, настоящая дружба и яркое творчество.

Мальчишки и девчонки занимаются в четырёх творческих коллективах: эстрадной студии «Ералаш», ансамбле танца «Огонёк», студии творчества «Сюжет» и цирке «Аншлаг». Кроме того, для ветеранов действует хор «Родная песня».

Уверены, что о творческих победах ребят из коллективов ДКШ мы узнаем в самом ближайшем будущем, ведь не за горами новый творческий сезон, интересные конкурсы и фестивали, многочисленные премьеры и выступления.

А пока воспитанники ДКШ отдыхают на каникулах, мы поделимся с вами интересной историей самого здания Дворца культуры школьников.

Немногие из посетителей ДКШ знают о том, что он находится в одном из старейших зданий Нижнего Тагила — доме купца Ляпцева, расположенном на улице Шамина, ныне — Карла Маркса.

Дом, принадлежавший Ляпцевым, был построен в 1899 году (по другим сведениям, в 1900 году). Исходя из пожеланий хозяев, здание строилось похожим на Центральный павильон Нижегородской ярмарки.

Здание является частью исторической застройки Нижнего Тагила начала XX века, оно выполнено в стиле эклектики с использованием элементов древнерусского зодчества. Это одно из самых красивых зданий города. Боковые ризалиты увенчаны декоративными шатровыми башнями с короной, два входа оформлены рустом и аркой с лучковым завершением. Особое звучание строению придают симметрично расположенные балконы с ажурными коваными решётками.

В нижнем этаже дома располагался винно-гастрономический магазин (по воспоминаниям краеведа Ивана Орлова, это был «самый культурный магазин в Тагиле и, пожалуй, самый большой из гастрономических»). В 1900 году возведена арка между двумя зданиями магазина. В 1920–1930-х годах склады реконструированы под театральный зал. Планировка здания полностью изменена.

После революции дом был передан металлургическому заводу им. В. В. Куйбышева. Именно с этого момента начинается славная история Дворца культуры школьников как учреждения культуры и досуга. В это время здесь создаётся первый рабочий технический клуб «Металлист».

Дворец культуры школьников был открыт в 1968 году С 1999 года ДКШ вместе с ДК НТМК и МВЦ ЕВРАЗ НТМК входит в состав Центра культуры и искусства НТМК.

На главном фасаде здания установлены мраморная доска с изображением профиля А. В. Луначарского и надписью «В этом здании выступал в январе 1928 года нарком просвещения А. В. Луначарский», мраморная доска с лавровой ветвью и надписью «Из этого здания по призыву ЦК ВЛКСМ в апреле 1942 года добровольно уходили на фронт женщины-тагильчанки».

Здание Дворца культуры школьников является объектом культурного значения Свердловской области.

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