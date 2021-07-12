«От боли просто полились слёзы». Жительница Нижнего Тагила обвинила полицейских в избиении из-за нахождения в магазине без маски

Жительница Нижнего Тагила Светлана пожаловалась на жёсткие действия сотрудников полиции из-за отсутствия у неё маски в магазине. Женщина написала на них заявление за нанесение телесных повреждений.

Инцидент произошёл 10 июля около 17:30 в центре города. Как пояснила АН «Между строк» тагильчанка, она оставила своих несовершеннолетних детей дома, чтобы сходить за продуктами в магазин «Тагилхлеб», который расположен в её доме по проспекту Строителей, 17.

«Следом за мной зашли три сотрудника полиции и спросили, где маска. Я тут же достала её из сумки и надела. Сделала покупки и пошла на выход», — рассказывает Светлана.

Полицейские дождались её на улице и предложили побеседовать. Разговор продолжился во дворе дома. Стражи порядка пояснили женщине, что она нарушила закон, и пригласили её пройти в опорный пункт полиции для составления протокола.

«Я отказалась идти, объяснив это тем, что дома дети и с собой нет ни документов, ни телефона. Предложила даже сходить со мной домой, чтобы взять вещи и предупредить детей. Но они сказали, что так не делают, выписать штраф на месте тоже отказались», — комментирует женщина.

По словам тагильчанки, она решила пойти домой, однако один из сотрудников полиции заломил ей руку за спину и повёл в опорный пункт полиции. От боли тагильчанка начала кричать и потребовала, чтобы её отпустили.

«Только тогда, когда у меня от боли просто полились слёзы, он ослабил мою руку, а другой рукой я оттолкнула его, чтоб отпустил меня», — делится женщина.

После этого Светлана всё-таки проследовала с полицейскими в опорный пункт. Там записали её данные и для составления протокола отвезли в отделение полиции № 16, где она провела около пяти часов. После подписания документов тагильчанка написала заявление на сотрудников полиции о нанесении телесных повреждений. Вернувшись домой, она взяла документы, съездила в травму, чтобы зафиксировать синяки и гематомы на руке.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали АН «Между строк», что информация о превышении сотрудниками полиции своих полномочий не соответствует действительности.

«Полицейские обратились к гражданке с просьбой выполнить определённые требования и неоднократно просили её прекратить административное правонарушение и не подвергать возможной опасности себя и окружающих. На законные требования полиции женщина не реагировала, после начала вести себя агрессивно, кричала, размахивала руками», — прокомментировали в ведомстве.

На задержанную были составлены административные протоколы по статьям 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Сегодня Ленинский районный суд города признал женщину виновной в совершении правонарушений. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд постановил выплатить штраф в размере 2 тысячи рублей.

По факту несоблюдения масочного режима в суде административный материал будет рассмотрен позже. За это предусмотрено наложение административного штрафа в размере до 30 тысяч рублей.