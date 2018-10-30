Осуждённому за мак на огороде пенсионеру оставили приговор в силе

Пермский краевой суд во вторник оставил без изменения приговор суда первой инстанции в отношении пенсионера Игоря Трошева, который в сентябре этого года был приговорён к году лишения свободы условно за выросший на его огороде мак, пишет «Интерфакс».

Представитель прокуратуры на судебном заседании настаивал на отмене приговора и новом рассмотрении дела. По его мнению, суд первой инстанции не дал оценку общественной опасности совершённого Трошевым преступления, не рассмотрел вопрос об изменении категории преступления на менее тяжкую.

Адвокат подсудимого просил апелляционный суд отменить приговор и полностью оправдать пенсионера. По его мнению, суд первой инстанции не учёл, что у обвиняемого отсутствовал прямой умысел на совершение преступления, отсутствовала объективная сторона — пенсионер не ухаживал за запрещённым растением, не культивировал его.

«Приговор Пермского районного суда Пермского края от 19 сентября 2018 года оставить без изменения, апелляционное представление заместителя прокурора Пермского края и апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — огласил решение судья Владимир Галяра.

Как заявил журналистам адвокат Трошева Егор Михайлов, это решение суда он планирует оспаривать в кассационном порядке.

Напомним, в сентябре суд приговорил 64-летнего пенсионера к одному году лишения свободы условно за совершение преступления по статье 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

В ходе следствия с личного земельного участка осуждённого было изъято 467 маковых кустов общей массой около 4 кг. Экспертиза установила, что изъятый мак является опийным, разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно. По данным местных СМИ, наркосодержащее растение выросло на земельном участке пенсионера после завоза нового грунта.