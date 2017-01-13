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16 Янв 2017 16:13 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Осуждённую за репост воспитательницу Чудновец ожидают в колонии Нижнего Тагила

Осуждённую воспитательницу Евгению Чудновец этапировали из екатеринбургского СИЗО, сообщил АН «Между строк» её адвокат Алексей Бушмаков. Напомним, Чудновец была осуждена после репоста в соцсети видео об издевательствах над ребёнком. По словам Бушмакова, из Екатеринбурга её, вероятнее всего, доставят в исправительную колонию № 6 Нижнего Тагила.

«Из Екатеринбурга Евгению вывезли. У неё была возможность подать прошение, где проводить срок наказания: там, где было совершенно преступление (в Курганской области. – Прим. ред.), или по месту жительства. В Свердловской области только одна женская колония, поэтому её могли доставить только в ИК-6»,  сказал АН «Между строк» Алексей Бушмаков.

Начальник ИК-6 Иван Моисеев отказался подтвердить или опровергнуть факт этапирования Чудновец в его колонию, так как информация о передвижениях заключённых предоставляется только по запросу родственников.

По словам гражданского мужа Евгении Чудновец, её семью ещё не уведомляли о месте этапирования. В Общественной наблюдательной комиссии настаивают, что девушку везут именно в Нижний Тагил.

«Если её привезли из Курганской области в Екатеринбург, то значит, далее повезут в Тагил, где находится единственная в регионе женская колония. Вряд ли у неё будет транзит куда-то дальше»,  сказал АН «Между строк» член ОНК Дмитрий Рожин.

До прибытия в Екатеринбург Чудновец содержали в СИЗО Шадринска. Там ей назначили 15 суток штрафного изолятора за то, что в дневное время суток она лежала на кровати под одеялом. Но, как сообщил член ОНК изданию Znak.com, она пробыла в ШИЗО только сутки. В Свердловской ФСИН пояснили, что после перевода в другое СИЗО Чудновец придётся отбыть назначенный штраф до конца, но если воспитательницу этапируют в колонию, там её поселят в карантин. Адвокат Бушмаков заявил, что будет обжаловать решение о водворении Чудновец в ШИЗО, а после подаст заявление на условно-досрочное освобождение.

Напомним, Евгения Чудновец опубликовала в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором воспитатели катайского детского лагеря издевались над одним из подопечных. Сама Чудновец непосредственно к ролику не имела никакого отношения, опубликовала его из-за возмущения к происходящему на видео. После этого воспитательница лагеря Татьяна Куршева и вожатый Данил Безбородов получили тюремные сроки. Как писала «Медиазона», в их деле есть много нестыковок.

Действия самой Чудновец были определены обвинением как распространение детской порнографии. В ноябре 2016 года её приговорили к шести месяцам колонии. Прокуратура просила областной суд заменить наказание на исправительные работы, а защита – оправдать Чудновец, у которой на иждивении находится трёхлетний сын. Приговор был заменён на пять месяцев в колонии.

Агентство новостей «Между строк»

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