ГУФСИН ответила на обвинения в незаконном помещении в карцер воспитательницы детсада, осуждённой за репост

Осуждённую воспитательницу из Екатеринбурга Евгению Чудновец надзиратели шадринского СИЗО отправили в штрафной изолятор за то, что она прикрыла ноги одеялом, заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области Сергей Зыков. Напомним, Чудновец ранее была осуждена после репоста в соцсети видео об издевательствах над ребёнком.

«Как рассказала сама Чудновец, в ШИЗО её определили по рапорту постового за то, что она, находясь на камерной койке, из-за холода прикрыла ноги одеялом, – сообщил со ссылкой на Сергея Зыкова Znak.com. – На основании рапорта штрафная комиссия определила наказание в 10 суток. Когда Чудновец поинтересовалась у членов комиссии, не кажется ли им 10 суток ШИЗО за прикрытые одеялом ноги в условиях зимы чрезмерным наказанием, реакцией со стороны администрации стало назначение дополнительных пяти суток».

Во ФСИН по Курганской области опровергли обвинение правозащитника.

«Она была наказана за нарушение правил внутреннего распорядка, согласно которому нельзя спать в дневное время суток – лежать под одеялом на кровати. Этот пункт был нарушен. Как она там, полностью одеялом укрылась или просто прикрывалась, сейчас она может говорить что угодно», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

Из-за этапирования в Свердловскую область Чудновец провела в карцере только один день.

Напомним, Евгения Чудновец опубликовала в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором воспитатели катайского детского лагеря издевались над одним из подопечных. Сама Чудновец непосредственно к ролику не имела никакого отношения, опубликовала его из-за возмущения к происходящему на видео. После этого воспитательница лагеря Татьяна Куршева и вожатый Данил Безбородов получили тюремные сроки. Но действия самой Чудновец были определены обвинением как распространение детской порнографии. В ноябре 2016 года её приговорили к шести месяцам колонии. Прокуратура просила областной суд заменить наказание на исправительные работы, а защита – оправдать Чудновец, у которой на иждивении находится трёхлетний сын. Приговор был заменён на пять месяцев в колонии.

Агентство новостей «Между строк»