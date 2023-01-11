Остались должны 224 тысячи рублей. Молодая семья из Нижнего Тагила полгода платила мошеннику за аренду номера в трёхзвёздочном отеле на Красной Поляне

Молодая семья из Нижнего Тагила переехала жить в Сочи, где стала жертвой местных отельных аферистов. Екатерина и Пётр Горяйновы полгода назад поселились в отеле LaMont на Красной Поляне. При заезде их встретил управляющий отелем Артём, с которым в течение всего периода пребывания молодые люди и взаимодействовали, и рассчитывались. За первые 2 месяца пара заплатила управляющему 60 тысяч рублей, при этом получив на руки договор аренды и квитанцию об оплате. В течение всего времени проживания постояльцы регулярно пересекались с администрацией отеля, и никаких вопросов ни у кого из сотрудников не возникало.

«В конце осени Артём проинформировал нас в WhatsApp о том, что цены на декабрь и вообще зимний период другие, и уточнил, будем ли мы продлевать аренду апартаментов. В итоге мы продлили аренду сроком с 23 ноября до 23 февраля, оплатив аренду переводом на карту администратору отеля Эльвире Тагировне Лугмановой на сумму 120 тысяч рублей. За оплату Артём выдал нам квитанцию. У нас есть в распоряжении и переписки, и выписки из банка», — рассказала АН «Между строк» Екатерина.

В конце декабря Артём сообщил тагильчанам, что собственник намерен освободить номера на зимний период и выселить всех долгосрочных постояльцев, однако 27 декабря он уверил, что смог «договориться» с собственником по поводу пары, но только при условии полной предоплаты в размере 80 тысяч рублей. Квитанцию за перевод пара так и не получила, так как Артём был якобы занят на новогодних праздниках, однако мужчина пообещал принести документ позже.

А в новогодние праздники Горяйновы узнали о том, что всё это время они жили в отеле в долг. 6 января молодая пара встретила на пороге номера собственника отеля Александра, который сообщил о неуплате за полгода. Задолженность перед отелем составила 224 тысячи рублей. Молодые люди пытались поспорить, предоставили Александру чеки и квитанции об оплате, переписки с Артёмом, но мужчина стоял на своём.

Позже выяснилось, что все деньги уходили управляющему «в карман». К моменту, когда афера вскрылась, Артём уже уволился и покинул Красную Поляну, а в отеле нашлись и другие пострадавшие, которые оплачивали проживание по такой же схеме. Екатерина рассказала АН «Между строк», что подобная ситуация произошла с жителями ещё трёх номеров.

Екатерина и Пётр написали заявление в полицию. В конце прошлой недели руководство отеля вновь заговорило о выселении, заявив, что оно состоится в понедельник, однако на момент публикации парень и девушка продолжают жить в LaMont, и пока никто не пытался их выгнать. Тагильчане надеются, что в ближайшее время правоохранительные органы примут соответствующие меры и разберутся в ситуации.