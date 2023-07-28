«Особенно удивило наличие 12 кинотеатров в то время, а сейчас их 4». Сотрудники 2ГИС сравнили количество социальных организаций в Нижнем Тагиле с картой 1994 года

Сотрудники информационного сервиса 2ГИС изучили карту Нижнего Тагила, выпущенную в 1994 году, и сравнили с современной картой города. По их подсчётам, ранее в нашем городе было 23 аптеки, в настоящее время их 38. Гостиниц в городе стало больше: в 1994 году их было две, сейчас — 31. Утолить голод можно было в 14 кафе, теперь количество организаций общепита переваливает за 120. Количество ресторанов за 30 лет увеличилось с четырёх до 24, а музеев — с трёх до 28. Количество театров увеличилось с двух до четырёх, а вот кинотеатров сократилось с 12 до четырёх.

«Карта хранилась у одного из наших фотографов дома. Когда мы обнаружили её, то нам стало интересно, как изменился город за это время. Особенно удивило наличие 12 кинотеатров в то время, а сейчас их четыре. Поэтому мы продолжили сравнение», — сказала АН «Между строк» представитель 2ГИС.