«Осенью сожжём здесь всю нечисть». Под Нижним Тагилом открылся уникальный этнопарк «Ермаково городище»

Забраться в сторожевую башню, отведать блюда по старинным рецептам и отдохнуть в юрте в одежде оленевода можно теперь на поляне под Нижним Тагилом. В эти выходные у подножия горы Медведь-камень, расположенной в 18 км от города, открылся первый в Свердловской области этнопарк «Ермаково городище». На 10 гектарах, огороженных частоколом, разместились 40 необычных скульптур из дерева и металла, юрты и сторожевые башни, а также галерея современного искусства. Идея создания уникального туристического центра, который имитирует стоянку войска Ермака, принадлежит известному тагильскому скульптору Александру Иванову.

«Это место силы, — говорит Иванов. — Там, где провалилась юрта, могила шамана. Здесь было древнее поселение манси. Ну и где-то Ермак был. Я понимаю, что это не точное место, но это и не обязательно знать. Сейчас будем развивать здесь площадку, фестивали проводить каждый год, делать новые скульптуры. Осенью хотим организовать фестиваль огненной скульптуры. Из того мусора, что накопился у нас за лето, сделаем гигантские табуретки, лодки, духов, а потом сожжём их. Зимой сделаем здесь ледяные скульптуры, поставим часовню ледяную. Люди хотят венчаться, им интересна свадьба в таком необычном стиле».

Скульптуры, изображающие лесных духов и животных, в течение трёх месяцев в режиме нон-стоп создавали около 20 мастеров из Казахстана, Ангарска, Архангельска, Уфы, Ижевска, Москвы, Перми, Невьянска, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Александр Иванов надеется, что в дальнейшем фестиваль станет международным и на него будут приезжать мастера из Чехии, Польши и Франции. Пока же в этнопарке предстоит сделать много рутинной работы — организовать дорожки, установить указатели и избы с отоплением, где можно будет переночевать с семьёй или друзьями.

«Мы решили показать людям, что успели сделать за лето, чтобы выяснить, как народ пойдёт. Думали, может, вообще грустно будет. Но пришли несколько тысяч человек, я даже не ожидал такого», — признаётся Иванов.

На открытие этнопарка приехали жители не только Нижнего Тагила, но также Нижней Туры, Невьянска, Екатеринбурга. Для гостей организовали приготовление на свежем воздухе блюд по старинным рецептам, стрельбу из лука, народные гулянья, мастер-классы по художественной обработке дерева бензопилой. Отец Геннадий, настоятель храма Александра Невского, под звон колоколов освятил деревянную часовню.

«Интересно воссоздали здесь всё так, — говорит депутат гордумы Гаджи Абдулов, который приехал в “Ермаково городище” вместе с семьёй. — Когда делали сюда съезд и знаки согласовывали, мне говорили, что на небольшой площадке поставят пару домиков. А здесь такая территория огромная, с разными тематическими уголками. Если ещё будут плов готовить постоянно, то людям вдвойне приятно будет ездить сюда, чтобы гулять, свежим воздухом дышать. Здесь ещё горы такие красивые. Сюда экскурсии можно организовывать для школьников, чтобы про историю рассказывать, как-то обозначить, что был такой Ермак, проходил здесь. Почти никто из молодёжи ведь сейчас не знает о нём, не интересуется. А здесь можно на живом примере, не в книжках, посмотреть, как жили манси. Они же разводили огонь, а ночью ложились спать вокруг нагретых камней. И вот в “Городище” в юртах можно даже посмотреть на эти “печи”. Масштабно. Круто, что у нас теперь есть такая штука».

«Хорошее место, и природа здесь такая красивая, — говорит Станислав Зыкин, руководитель исполкома “Единой России” в Нижнем Тагиле. — Потом, когда домики будут уже полностью готовы, приеду сюда с семьёй с ночевой. Детям здесь будет интересно. Я не могу выделить здесь что-то отдельное сейчас, мне всё понравилось. Атмосфера добрая, тёплая. Этнопарк будет дальше развиваться. Поэтому нужно, наверное, больше о нём рассказывать, чтобы люди знали, что есть такое классное место рядом с Тагилом».

Открытие этнопарка стало возможно при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и благодаря частному инвестору, который видел в проекте туристический и финансовый потенциал. Предприниматель арендовала землю под туристический парк на 40 лет с условием, что в природоохранной зоне не будет вестись капитальное строительство.

«К следующему году сделаем барки для переправы на другой берег, чтобы желающие смогли подняться на сам хребет. Организуем спортивную полосу, люди должны отдыхать душой и телом. А этой осенью сожжём здесь всю нечисть. Каждый сможет выбрать себе нечисть из той, что будет представлена, и сжечь её. Мы за полтора месяца успели сделать очень многое. “Городище” родилось, и каждый может принимать участие в его развитии, предлагать свои идеи. Это народный проект, здесь нет статусов, погон, регалий. Надеемся, что с нами будут связываться турагентства, люди будут узнавать об этом месте всё больше и больше. Пока весь мир не поедет к нам, мы не успокоимся», — говорит Марина Ибрагимова, директор этнопарка “Ермаково городище” и оздоровительного центра “Морсель”.

Работает этнопарк «Ермаково городище» ежедневно с 10:00 до 18:00. Можно договориться и посетить его и в другое время. Туристический центр постоянно находится под охраной. Вход в парк стоит 150 рублей. На его территории действует уже другая валюта, создатели музея специально отчеканили так называемые ермаки.