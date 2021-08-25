Организаторы Уральской индустриальной биеннале не станут отказываться от площадки в Екатеринбургском цирке

Этой осенью Екатеринбургский цирк всё-таки станет площадкой 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Об этом сообщили организаторы мероприятия на странице в Instagram.

Вчера, 24 августа, кураторы выставки опубликовали в социальных сетях официальный ответ, в котором говорят, что запланированные мероприятия будут актуализировать проблему такого пространства, как цирк.

«В этом году основной кураторский выбор цирка как одной из площадок биеннале обратил внимание художественной общественности на проблему эксплуатации и жестокого обращения с цирковыми животными в России. Мы, команда и организаторы биеннале, против насилия над животными», — говорят кураторы биеннале.

Конфликт по поводу проведения выставки в здании цирка возник, когда тагильская художница Алиса Горшенина возмутилась выбором площадки и призвала бойкотировать мероприятие.

Художница написала открытое письмо организаторам, запустила в социальных сетях флешмоб #циркеннале и попросила поддержать запрет на эксплуатацию животных в искусстве.

«Под открытым письмом мы планировали собрать 300 подписей и после этого отправить его организаторам. Пару дней назад количество подписей достигло этой отметки, и вчера я отправила письмо с просьбой обсудить проблему», — рассказывает Алиса.

Среди подписавшихся под письмом людей — художники, артисты, музыканты, активисты, кураторы выставок и журналисты.

Организаторы биеннале в свою очередь отмечают, что выбор нетрадиционных и неожиданных площадок характерен для выставки современного искусства. В письме команды биеннале также говорится, что благодаря реализованным проектам широкая публика, критики и СМИ обращали внимание на те площадки, которые находились уже в плачевном состоянии.

«Цирк — неоднозначное и по-своему проблематичное место, и мы ставим перед собой задачу осмыслить его в различных общественных и культурных контекстах. Современное искусство — мощный инструмент общественных изменений, и мы надеемся, что перемены наступят», — говорится в письме.

Несмотря на недовольство многих деятелей культуры, с 2 по 25 октября проект биеннале пройдёт на четырёх основных площадках, одной из которых станет Екатеринбургский цирк. Там будут находиться инсталляции и проходить перформансы.

Напомним, в Нижнем Тагиле в прошлые выходные начали свою работу две площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Увидеть проекты можно в залах Нижнетагильского музея изобразительных искусств и в пространстве Samoro.doc, которое находится в бывшем здании училища «Самородок».