В Нижнем Тагиле открылись площадки 6-й Уральской биеннале современного искусства

В этом году в Нижнем Тагиле сразу на двух площадках тагильчане и гости города могут увидеть проекты 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

«Тагильская школа. Художники и явления» в креативном кластере Samoro.doc

Одна из площадок Уральской биеннале расположена в новом и единственном в городе креативном кластере Samoro.doc, который расположился в бывшем здании училища «Самородок». Здесь представлены разноплановые работы тагильских художников, выполненные в разных техниках и в разные годы.

Выставка «Тагильская школа. Художники и явления» — это первое арт-событие в новом пространстве, где в дальнейшем планируют открыть мастерские для художников и школу для IT-специалистов.

Проект появился благодаря федеральной программе Rurban Creative Lab, работе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, Агентства стратегических инициатив и благотворительной поддержке компании ЕВРАЗ.

«Здесь, в этом пространстве, мы представляем не план, а реальный результат полугодовой работы команды региона в проекте Rurban Creative Lab. Когда мы планировали создание креативных кластеров в Свердловской области, мы ещё не знали, где они будут и в каких городах. Но тогда мы уже знали, что реализовывать его мы будем совместно с Уральской индустриальной биеннале современного искусства», — отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Два этажа креативного кластера вмещают в себя работы тагильских художников нескольких десятилетий. Красноярский художник и куратор Александр Закиров в течение двух месяцев встречался с местными художниками и анализировал их творчество.

Александр Закиров отметил гибкость образовательной системы Нижнего Тагила. Его удивили дипломные работы выпускников местных художественных учебных заведений разных лет. По мнению Александра, произведения тагильских выпускников сделаны свободно и непринуждённо в сравнении с искусством в других городах страны.

Экспозиция выставки разделена на тематические залы, каждый из которых посвящён какому-либо явлению тагильского искусства.

«С удовольствием смотрю выставку и просто таю. Хочется прийти сюда ещё раз, и я обязательно это сделаю, чтобы более внимательно всё рассмотреть и прочитать», — делится тагильская художница Светлана Бакшаева.

На выставке представлены совместные проекты таких творческих объединений, как «Лаборатория событий», «Зер гут», Secondhand, «ЖКП» и других. Александр Закиров показал, как тагильские художники используют эскизы, бытовые объекты и видеоарт. На выставке можно проследить, как местные художники от десятилетия к десятилетию обращались к новым формам искусства.

Выставочные проекты в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Второй проект в рамках Уральской биеннале можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Там представлена выставка с необычно длинным названием — «Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином».

Японский художник Икуру Куваджима, сейчас живущий в России, рассказывает историю неизвестного на родине, но прославившегося на весь мир тагильчанина Виктора Старухина.

В музее собраны коллажи, показывающие воображаемые сюжеты возвращения японского героя-бейсболиста обратно на родину, которую он покинул во время гражданской войны. История Виктора Старухина рассказана через старые снимки его семьи, инсталляции и отрывок документального фильма о нём.

Икуру заинтересовался Виктором Старухиным совершенно случайно, когда в детстве увлекался бейсболом.

«Когда я только узнал о нём, то вообще думал, что он американец, потому что в Японии его фамилия произносится несколько по-другому. Спустя годы я узнал, что он оказался тагильчанином. Вообще Виктор Старухин был одним из самых великих бейсболистов, но его история не только про японский бейсбол, но и про жизнь в эмиграции», — рассказал Икуру Куваджима.

Помимо проекта Икуру Куваджимы, в рамках Уральской индустриальной биеннале в стенах музея представлена ещё одна выставка. Проект DICEY Анны и Виталия Черепановых представляет домашнюю коллекцию современного искусства.

Художники готовы показать зрителю, что работа с коллекцией заключается не только в хранении произведений искусства. С 2020 года Анна и Виталий Черепановы занимались разработкой компьютерной игры, посвящённой их домашней коллекции, которую они собирают в рамках проекта «Акцион Кости». Суть игры заключается в том, чтобы зритель мог взаимодействовать с работами художников. В ней с произведениями коллекции можно делать всё что угодно: ломать, переставлять или же слушать аудиогид, посвящённый создателям работ.