Больше ста деятелей культуры поддержали тагильскую художницу Алису Горшенину, попросив организаторов биеннале отказаться от выставки в цирке

Больше ста деятелей культуры попросили организаторов 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства отказаться от площадки в Екатеринбургском цирке. Таким образом они поддержали художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину, которая призвала бойкотировать выставку, потому что цирк популяризирует насилие над животными.
Открытое письмо к организаторам написала Алиса, в нём говорится, что активисты не согласны с позицией биеннале. По их мнению, сотрудничество с Екатеринбургским цирком легитимизирует и популяризирует насилие над животными.
«Сейчас в Екатеринбургском цирке идут подряд гастрольные шоу с дикими и экзотическими животными. Эти шоу планируются и после завершения биеннале. Аргумент, что биеннале ставит работу цирка с животными на паузу, не работает, так как конвейерная система предполагает, что гастрольные шоу с животными не остановятся на это время, а просто продолжатся в других филиалах Росгосцирка», — сказано в письме.
Подписавшиеся под письмом выставили пять требований кураторам и организаторам биеннале:
- Провести круглый стол для обсуждения проблемы.
- Публично обозначить неодобрение эксплуатации животных и жестокого обращения с ними.
- Включить в программу выставки просветительские проекты о проблемах эксплуатации животных в искусстве.
- Отказаться от сотрудничества с администрацией Росгосцирка в той форме, которая заявлена сейчас.
- Перенести из цирка в другую локацию перформанс художницы Александры Пиричи и других авторов.
На момент публикации новости письмо подписали 158 человек. Среди них художники, артисты, музыканты, активисты, кураторы выставок, журналисты и другие. Подписать письмо может каждый.
- На прошлой неделе Алиса Горшенина провела одиночный пикет возле Нижнетагильского цирка.
- Организаторы Уральской биеннале ответили на претензии художницы. Они заявили, что уважают мнение художников, но площадку менять не собираются.
- Уральская индустриальная биеннале современного искусства — один из крупнейших международных проектов в области современного искусства в регионах РФ.