Больше ста деятелей культуры поддержали тагильскую художницу Алису Горшенину, попросив организаторов биеннале отказаться от выставки в цирке

Больше ста деятелей культуры попросили организаторов 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства отказаться от площадки в Екатеринбургском цирке. Таким образом они поддержали художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину, которая призвала бойкотировать выставку, потому что цирк популяризирует насилие над животными.

Открытое письмо к организаторам написала Алиса, в нём говорится, что активисты не согласны с позицией биеннале. По их мнению, сотрудничество с Екатеринбургским цирком легитимизирует и популяризирует насилие над животными.

«Сейчас в Екатеринбургском цирке идут подряд гастрольные шоу с дикими и экзотическими животными. Эти шоу планируются и после завершения биеннале. Аргумент, что биеннале ставит работу цирка с животными на паузу, не работает, так как конвейерная система предполагает, что гастрольные шоу с животными не остановятся на это время, а просто продолжатся в других филиалах Росгосцирка», — сказано в письме.

Подписавшиеся под письмом выставили пять требований кураторам и организаторам биеннале:

Провести круглый стол для обсуждения проблемы. Публично обозначить неодобрение эксплуатации животных и жестокого обращения с ними. Включить в программу выставки просветительские проекты о проблемах эксплуатации животных в искусстве. Отказаться от сотрудничества с администрацией Росгосцирка в той форме, которая заявлена сейчас. Перенести из цирка в другую локацию перформанс художницы Александры Пиричи и других авторов.

На момент публикации новости письмо подписали 158 человек. Среди них художники, артисты, музыканты, активисты, кураторы выставок, журналисты и другие. Подписать письмо может каждый.